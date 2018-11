Causa polÃ©mica Natalia Lafourcade por reacciÃ³n de Latin Grammy a Maluma

Causa polémica Natalia Lafourcade por reacción de Latin Grammy a Maluma

Noroeste / Redacción

La noche del jueves, el cantante Maluma se llevó el premio al Mejor Álbum Pop Contemporáneo en 19 edición de los Latin Grammy, algunos se emocionaron, pero otros como lo demostró Natalia Lafourcade, no quedaron muy complacidos con el ganador.

La cámaras pudieron captar la expresión de la cantante que permanecía seria en su butaca mientras Maluma era aplaudido por el publico, y él daba su discurso.

Por suerte, Natalia pudo llevarse el premio a Mejor álbum folclórico, citó info7.mx.

En Twitter, diversos comentarios han surgido sobre el escandaloso momento.

"Tu cara me representa así somos las jarochas honestas cuando alguien no merece ganar", escribió una persona, de acuerdo a publimetro.com.

"No es envidia, solo que ella no se explica cómo Maluma puede ganar un premio cuando sus canciones son denigrantes a la mujer y a pesar de eso lo premian", fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Maluma es reconocido con el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Otros usuarios criticaron su expresión:

"Se te notó la cara de envidia cuando @maluma recibió su merecido premio, sabes que la envidia mata más que el cáncer? Relájate, cada cual cosecha lo que siembra", consideró un fan.

Natalia Lafourcade obtiene el un Latin Grammy a Mejor álbum folclórico.

En sus cuenta de Instagram, la mexicana se dijo agradecida y sorprendida por el galardón a su disco Musas.

"Macorinos: Esto es para ustedes. Mi México mi gente bonita que tanto me han apoyado. @chechealaraGustavo Guerrero gracias amigos por producir este hermoso trabajo. A todo el equipo de trabajo atrás de esta maravilla de disco. A todos mis compañeros músicos que tanto me inspiran. No me lo puedo creer. Mami, aquí ando mira qué belleza. Gracias vida. Wow. No lo esperaba. Los amo", expresó la cantautora.