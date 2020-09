CEDH abre investigación por dichos de la Procuradora del DIF Culiacán

La CEDH confirmó que ya ha solicitado información al DIF Culiacán

José Abraham Sanz

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya abrió una investigación de oficio por los dichos de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Juventud del DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, quien señaló de “ingobernables” a dos jóvenes adolescentes asesinadas y cuyos cuerpos fueron carbonizados la semana pasada.

Este hecho provocó una movilización convocada por la tarde de este jueves en las afueras del Palacio Municipal de Culiacán, para exigir su destitución.

Además Pimentel Villalobos, en una entrevista para reporteros de El Sol de Sinaloa, también hizo ver su desinterés porque las víctimas en un principio fueron reportadas como transexuales, lo que provocó una reacción de parte de la comunmidad LBGT en Sinaloa.

La mañana del 2 de septiembre, la policía reportó el hallazgo de los restos aún humeantes de dos jóvenes, una de 16 años y la otra de 14 años.

“En este asunto yo iba para la sindicatura Baila cuando escuché el reporte, ¿cómo?, ¿me regreso?... porque en el grupo de procuración pusieron 'son las chicas que desaparecieron'; entonces, me dice un comandante: no, me dijo, son homosexuales, son transexuales. Ah, okei, me fui tranquila”, dijo en un audio difundido por el medio.

“Ya más tarde que empezaron a sacar los medios la nota, que al parecer eran unas adolescentes, que los padres no reportaron como extraviadas, que no hubo la Alerta Ámber, que no hubo la cultura de la denuncia de la desaparición, porque la mamá de una de ellas es adicta, son niñas ingobernables, de las que 'ahorita vengo, ya me voy' o andan en calle y los padres no cuidan”.

