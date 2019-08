Cedric Benson, ex corredor de los Chicago Bears y Green Bay, muere en un accidente de motocicleta

AUSTIN._ El ex corredor de la NFL y la Universidad de Texas, Cedric Benson, uno de los corredores más prolíficos en la historia de la NCAA y los Longhorns, ha fallecido en un accidente de motocicleta en Texas. Tenía 36 años de edad.

El abogado de Benson, Sam Bassett, señaló que fuerzas del orden público en Austin le indicaron que Benson murió en un accidente de motocicleta el sábado por la noche.

Uno de los reclutas de preparatoria más codiciados del país saliendo de Midland, Texas, Benson fue un jugador clave en el resurgimiento de los Longhorns bajo el ex entrenador en jefe Mack Brown. Benson jugó para Texas del 2001 al ’04. Obtuvo el Doak Walker Award, entregado al mejor corredor de la nación, en el 2004.

Our condolences to the friends and family of former Bears running back Cedric Benson, our 4th overall Draft pick in 2005 and member of the 2006 NFC Champions team. pic.twitter.com/vz10iCyhYe