Celebran Día de la Enfermería en primera fila dando batalla al Covid-19

En el marco del Día Internacional de la Enfermera, que se conmemora el 12 de mayo, las trabajadoras atienden a personas infectadas por coronavirus

América Armenta

CULIACÁN._ En primera fila contra la batalla al nuevo coronavirus, en el Día Internacional de la Enfermería, el personal del Hospital General de Culiacán trabajó arduamente para atender a la ciudadanía infectada por Covid-19, muestra de la entrega al trabajo que realizan.

Este día en que se reconoce el trabajo que realizan quienes forman parte del personal médico en los centros de salud, este año se junta también con la celebración del 30 aniversario del departamento de enfermería del Hospital General, que se fundó junto al nosocomio el 16 de mayo de 1990.

Este año no habrá reposo, la pandemia apremia a que el personal de enfermería siga velando por las personas en medio de la emergencia sanitaria.

Enfermera Beatriz Adriana Montoya.

“Quiero darle las gracias a todo el personal de enfermería por su compromiso y dedicación. En estos tiempos se aprecia y se valora muchísimo. Dios nos bendiga a todas y nos cuide de no caer en la enfermedad”, manifestó Beatriz Adriana Sosa Montoya, jefa de Enfermeras del Hospital General de Culiacán.

“Estoy a punto de cumplir 30 años de servicio y cuando inició el año pensé retirarme, pero al ver todo esto me di cuenta que no me debía ir y aquí estoy luchando por los pacientes”, comentó con emoción Lilia Lemus Huízar, jefa de piso de traumatología.

“Amo mi trabajo y le pido a Dios que no me pase nada para seguir trabajando con mis compañeras y compañeros de enfermería”, agregó Lemus Huízar, quien confesó que jamás pasó por su cabeza que le tocaría atender en medio de una pandemia de este nivel.

“Como seres humanos sentimos temor porque nos estamos enfrentando a una enfermedad de la que todavía se desconocen muchas cosas, pero le echamos ganas por los pacientes que más nos necesitan”, dijo Érika de Lourdes Rafael Lechuga, supervisora del turno matutino.

Nuevos retos

Las trabajadoras consideraron que cada vez se enfrentan a nuevos retos y sienten el compromiso de hacer el mejor trabajo, por lo que en el Día Internacional de la Enfermería agradecen el trabajo de sus compañeros y compañeras enfermeras, quienes terminan agotados después de un día de ardua labor, donde están al pendiente de la salud, pero también buscan ser compañía para quienes pasan un mal momento por el Covid-19 y necesitan compañía.

“La enfermera es la piedra angular para el tratamiento de todos los pacientes que ingresan a un área hospitalaria”, subrayó Petra Socorro Castillo, jefa de servicio en el área de trasplantes, resaltando que la enfermería es la profesión más bonita del mundo y parte fundamental de un hospital.

María Yesenia Hernández Valladolid, subjefa de enfermería del turno matutino, aseveró que el personal de salud no puede quedarse en casa y acude a trabajar aún con el temor de contagiarse.

“Como profesionales de enfermería, jamás pensamos que este año enfrentaríamos una pandemia de esta magnitud y como enfermeras sentimos miedo. Usamos equipo de protección personal que es cansado vestirlo, traerlo y prestar la atención”, expresó Hernández Valladolid.

Reconocimiento

El Dr. Aarón López Monge, Director del Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum, felicitó al personal del departamento de enfermería y reconoció la labor que desarrollan.

“Son héroes y heroínas que siempre están presentes siguiendo los protocolos sanitarios para cuidar de sí mismas y así poder mantener el cuidado que los pacientes requieren”, indicó.

“Reconocemos la invaluable y delicada labor que realiza el personal de enfermería, cumpliendo un agobiante compromiso en el que diariamente luchan por la vida de sus semejantes y demuestran su disposición incansable y su entrega permanente en atender a quien tiene su salud quebrantada”, afirmó.