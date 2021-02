Celebran el natalicio 76 de Bob Marley en distintas plataformas

Fue uno de los cantantes más influyentes de las últimas décadas; una figura siempre aplaudida por su mensaje y su contribución cultural

Noroeste / Redacción

El legado que Robert Nesta Marley entregó a la música, así como a la sociedad, a través de mensajes criticando las desigualdades, los enfrentamientos bélicos y el sistema, son parte del respeto que hasta hoy el mundo demuestra a la memoria del jamaicano.

"No Woman No Cry", "Could You Be Loved" y “Buffalo Soldier” son canciones que han pasado a la historia, así como muchos otros himnos emblemáticos del cancionero reggae. Esto lo llevó incluso a recibir la Medalla de La Paz de las Naciones Unidas en 1978.

“Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos”, es una de las frases más icónicas del músico.

Cocinería, yoga, karaoke para niños y un tributo al difunto artista, son parte de las actividades que concentrará el evento que durante este día conmemorará su natalicio número 76, que puede verse en el canal de Youtube de Tuff Gong, con el Hashtag #SURVIVAL76.

De acuerdo con La Tercera, Cendella Marley, hija de Bob, es la encargada de organizar la celebración, que también incluye mensajes de la familia y de artistas de todo el mundo. Además, de la presentación de sus hermanos -y otros músicos- Damian y Ziggy Marley desde Miami.

Las letras del rastafari fueron la voz de muchas personas que anhelaban la paz y la igualdad en un entorno mundial enmarcado por la Guerra fría, en el que Jamaica presenció el interés que socialistas y capitalistas tenían por gobernar el país.

Musicalmente, Marley es el ícono del reggae y la edición especial 35 aniversario de su álbum Legend se posiciona como el más vendido en la historia de dicho género, con más de 10 millones de copias vendidas en Estados Unidos.

Según Alfredo Lewin, Bob es “el primer artista, de los pocos que ha habido en el tercer mundo, que se ha instalado como una figura prominente en el gran mercado discográfico y cultural. Es influyente por instalar la cultura y la identidad jamaicana en Inglaterra y Estados Unidos”.