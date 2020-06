Centros acuÃ¡ticos en Sinaloa reabrirÃ¡n el prÃ³ximo 1 de julio

ALBERCAS

Centros acuáticos en Sinaloa reabrirán el próximo 1 de julio

Mazatlán abrió esta semana la alberca olímpica y la del Deportivo Real Pacífico pese a no contar con autorización

Noroeste / Redacción

De acuerdo a la “nueva normalidad”, se espera para este 1 de julio la reapertura de Centros Acuáticos en Sinaloa, bajo el aval y certificación de la Asociación Sinaloense de Natación.

Luis Castro Simental, presidente de la Asociación Sinaloense de Natación, confirmó que ya se realizó un protocolo avalado por Gobierno del Estado, el cual deberán poner en práctica todos los Centros Acuáticos de Sinaloa, así como una certificación que les dará el aval para su reapertura.

“Se hizo una propuesta al Gobernado de protocolos, esto también relacionado por la apertura al turismo por las albercas en los Hoteles y los mismos Balnearios, se presenta la propuesta de un protocolo que se va a utilizar a nivel nacional, que incluye el tema de la enseñanza y las escuelas, propuesta que el Gobernador vio con buenos ojos.

“Incluso el secretario Óscar Pérez Barros se puso en contacto por el tema del turismo, al final se nos avaló que será la natación el único deporte permitido para ofrecer sus servicios al público, los demás se están haciendo en casa o en parques, en estos momentos la alberca afortunadamente es clorada y mata cualquier virus, es algo analizado y avalado a nivel mundial”, explicó Castro Simental.

El protocolo que se pondrá en marcha en los Centros Acuáticos de todo el Estado, fueron basados en protocolos a nivel mundial y Centros Acuáticos a nivel nacional. Todas las escuelas (de natación) deberán tener su certificación, siendo su filtro la Asociación Estatal, de la mano de la Secretaria de Turismo y Secretaria de Salud.

“La certificación inicia ya, cualquier entrenador deberá ponerse en contacto con la ASN y podrán ofrecer el servicio de clases, ya hemos tenido dos reuniones con la gente de todo el Estado y se les ha informado cómo se llevará a cabo la protocolización, esperamos que el 1 de julio abran las ya certificadas.

“Todos estamos desesperados por iniciar, desafortunadamente no todos pueden abrir por la etapa en la que estamos, las escuelas que no se apeguen al reglamento van a estar clausuradas por Protección Civil y van a tener la mala suerte de ser señaladas por no llevar los lineamientos del nuevo protocolo”, agregó el presidente de la ASN.

Sobre la apertura de la Alberca Olímpica de Mazatlán y la Alberca ubicada en Real Pacífico, Castro Simental, aseguró que no dio la autorización para su reapertura, la cual se realizó el pasado martes 23 de junio.

“Ya hablé con el coordinador de natación, le dije ‘como a todos los entrenadores, si llega Protección Civil yo no podré hacer nada por ellos, ellos deberán contar con acreditación, cumplir con protocolos y señalización, sea cualquier alberca, las van a cerrar’”.

“Aquí no es el presidente de la Asociación, están jugando con la salud de los niños y de la sociedad, aquí es Protección Civil y Gobierno del Estado. La alberca olímpica de Mazatlán por parte de las autoridades no está autorizada para abrir, si no tiene su certificación, yo se lo comente al profesor Rafael, ninguna alberca puede abrir si no tiene la certificación para iniciar clases”, señaló Castro Simental.

La apertura será para personas a partir de los 4 años, los padres no podrán ingresar al área de la alberca y los entrenadores deberán también ser certificados para una buena enseñanza de la natación, que minimice más el riesgo de contagio, entre otros puntos.Como deportista activo y presidente de Asociación, Luis Castro Simental dijo que es momento de cambiar el “chip”, en la sociedad.

“Como deportistas me siento muy bien, uno nunca sabe cuándo va a tener una pandemia, pero yo tengo amigos de equipo que les dio este problema de salud y no se dieron cuenta, se las detectaron por cuestiones laborales, pero no se dieron cuenta porque están fuerte.

“Hay que cambiar el ‘chip’ de la sociedad, la gente con obesidad es la que más ha sido afectada, de ahí radican todos los problemas, para qué esperar para ponernos activos, creo que hay que cambiar el ‘chip’ y activarnos. Con este tipo de cosas la gente debe de entender que deben estar activos”, concluyó.