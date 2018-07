Cero lujos y sueldo a la mitad, asegura López Obrador - Noroeste

Cero lujos y sueldo a la mitad, asegura López Obrador

No utilizará guardaespaldas, y su sueldo y gasto en comunicación social se reducirán 50 por ciento

Carlos Álvarez

En rueda de prensa luego de reunirse con algunos integrantes de lo que será su futuro gabinete, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó los lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad.