Cerrará Ayuntamiento de Culiacán tianguis y prohibirá el acceso a restaurantes a gente con diabetes y cáncer

También la administración que preside Jesús Estrada Ferreiro dio facultad a las autoridades de seguridad pública de usar la fuerza en dado caso de necesitarse

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán informó que durante 15 días se cerrarán todos los tianguis de Culiacán, además de que se implementarán nuevos protocolos en los restaurantes, como lo es el no permitir el acceso a personas con enfermedades crónico degenerativas, como lo puede ser la diabetes y el cáncer.

La comuna reformó varias normativas en su reglamento de salubridad para implementar estas acciones, las cuales la mayoría van en torno de los restaurantes y reuniones entre la ciudadanía.

Entre las medidas más relevantes están la de dejar los restaurantes en un 50 por ciento, que los meseros no usen guantes, ya que estos no protegen al comensal, sólo al trabajador; también que todos los dispensadores de jabón no sean manuales, sino que sean de sensores.

También se está exigiendo que haya un máximo cuidado en el uso de vasos y platos, priorizando usar desechables que sean amigables con el medio ambiente; los restaurantes también tendrán que endurecer sus medidas para aceptar comensales, ya que no se permitirán que ingresen niños menores de 12 años, personas con complicaciones de salud y personas de edad avanzada.

“Deberá prohibirse el acceso a establecimientos a personas discapacitadas, menores de 12 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 70 años, o bien a quienes padezcan diabetes, cáncer o cualquier otra enfermedad contagiosa”, se lee en el nuevo reglamento.

También los estadios de futbol deberán limitarse cuando menos al 50 por ciento y se hizo énfasis en no saludar a nadie en los eventos públicos, ni con el codo ni con los nudillos, ya que esto puede ocasionar contagios.

Las funerarias no deberán dar servicios de velación en dado caso de muertes por Covid-19 y se recalcó que estas disposiciones van contra todos los sectores productivos, desde los formales hasta los informales.

La Comuna prohibió las reuniones de más de 30 personas, así como los eventos musicales o cualquier, además la Comuna facultó a las autoridades de Seguridad Pública a usar la fuerza si se violan estas disposiciones.

“Las autoridades administrativas con el apoyo de la fuerza pública y en cumplimiento al Bando de Policía y Gobierno, actuarán en consecuencia cuando se transgredan dichas medidas de prevención”, se lee.