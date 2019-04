Cesan a mÃ¡s funcionarios municipales en MazatlÃ¡n

Sacude ‘El Químico’ su gabinete

Cesan a más funcionarios municipales en Mazatlán

Se van de sus puestos el director de Planeación de Desarrollo Sustentable, el subdirector administrativo de la SSPM y el titular de Jurídico y Asuntos de Gobierno; faltan dos más, advierte el Alcalde

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El fin de semana el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ajustó su Gabinete: cesó a dos funcionarios y uno más presentó su renuncia. Y va por más.

El director de Planeación de Desarrollo Sustentable, Víctor Sáinz Sánchez, fue uno de ellos, presentó su renuncia luego de una serie de exigencias y reclamos del Alcalde, incluso éste lo acusó de manera pública de frenar permisos para obras que implican unos 300 millones de pesos.

“Se debe a que necesitamos hacer ajustes para que esto camine mejor... estamos haciendo cambios, en Seguridad Pública ya salió el subdirector administrativo, va haber más cambios todavía, a las gentes que vienen con nosotros en este proyecto se les dio la oportunidad, pero les decía que la cuarta transformación va en serio y quien no quiera subirse a esa cuarta transformación tenemos que hacer ajustes”, reiteró.

El Alcalde advirtió que faltan dos titulares más de salir de su Gabinete, previo a una evaluación.

“Vamos a seguir de aquí a que se cumplan seis meses, de aquí al primero (de mayo) vamos a terminar de hacer los ajustes que ya tenemos planeados”, agregó.

¿Que evalúa el Alcalde?

Lo que estoy evaluando es que todo mundo sabía a lo que veníamos a limpiar de corrupción las áreas, a ponerse la camiseta y defender a Mazatlán y cuando vemos que las cosas no caminan así, pues tenemos que cambiar y tomar decisiones.

El fin de semana dejaron el cargo Sáinz Sánchez; Librado Díaz Morales, subdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública; y Antonio Aguilar Colado, titular de Jurídico y Asuntos de Gobierno, uno de los morenistas que llegó con “El Químico”.

Pero faltan, Benítez Torres aseguró que las bajas continuarán en Seguridad Pública, y aunque no lo adelantó, de manera extraoficial se informó que el titular, Ricardo Olivo Cruz, es una de esas bajas.

Del director de Planeación el Alcalde aseguró que tenía quejas de constructores por negarles permisos para obras donde estaban en juego, en general, 300 millones de pesos.

“Hace unos días recibí cartas de un colegio de arquitectos y de constructores que había detenido en global alrededor de 300 millones de pesos en obras que porque cumplían con todo lo que marca la reglamentación para construir, pero el director les decía que el Presidente no quería dar los permisos, pero yo desconocía esto, lo recibí hace tres días y (en un acto público) se acerca un constructor y me cuenta la misma historia que ellos ya habían presentado sus documentos, pero que decía que el Alcalde no lo permita, ahí mismo llamé al Director junto con el constructor, los enfrenté y fue parte de la baja”, comentó el Alcalde.

Esto ha generado ya incertidumbre al interior del Ayuntamiento.

A estas bajas se suman la de Quel Galván, de la gerencia de Jumapam; y el despido de Luis Michel Sánchez, de Enlace Rural.

Sacudida de gabinete morenista de Mazatlán

En cinco meses y medio de Gobierno, el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres ya lleva varias bajas de sus funcionarios:

Víctor Sáinz Sánchez, director de Planeación de Desarrollo Sustentable

Librado Díaz Morales, subdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública

Antonio Aguilar Colado, titular de Jurídico y Asuntos de Gobierno

Quel Galván, gerente general de Jumapam

Luis Michel Sánchez, Enlace Rural