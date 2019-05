CFE no es equitativa al otorgar a Tabasco tarifas mÃ¡s bajas: Canacintra

CFE no es equitativa al otorgar a Tabasco tarifas más bajas: Canacintra

En Sinaloa se está luchando por tarifas más justas desde hace un tiempo y no se han determinado

Istar Meza

Genera ruido que no haya equidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues todos los mexicanos quisieran una condonación de su deuda, porqué sólo se otorga a Tabasco, cuestionó Miguel Ángel Manjarrez, vicepresidente nacional de la Región Pacífico de Canacintra.

El Gobierno estatal de Tabasco y la CFE llegaron a un convenio llamado “Adiós a tu deuda” para cancelar el adeudo de 11 mil millones de pesos, que más de 520 mil deudores han acarreado por el pago de luz desde febrero de 1995 que se declararon en resistencia civil; además de que se otorgará la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional, la 1-F.

“Estamos habidos de que se nos proporcione un servicio mejor, sobre todo de una manera más económica para que eso nos ayude a ser más competitivos, sigo pensando y me sigue doliendo que la energía eléctrica que pagamos los mexicanos es muy cara, y si esa condonación va a ir con cargo a los demás estados va ha ser más cara, porque de alguna parte va a salir esa condonación, unos beneficiados y otros más amolados, ojalá no sea el caso”, advirtió.

El líder de los industriales señaló que si no se otorga a todos los mexicanos se podría pensar que es favoritismo, porque no hay igualdad de circunstancias, ya que en Sinaloa se está luchando por tarifas más justas desde hace un tiempo y no se han determinado.

Miguel Ángel Manjarrez refirió que si los estudios influyen para que mejoren las tarifas se están tardando en hacerlos en la entidad.

“Si el empresario hace dos años con las tarifas que tenía, el margen de utilidad bruto era de 5 por ciento, ahorita el margen de utilidad es del 2 por ciento, ya que el aumento a la energía no se le puede trasladar al consumidor, tampoco aguanta ya, el empresario tiene que absorber eso en la medida de lo posible, porque tiene dos opciones: lo absorbe o baja cortina”, advirtió.