Chaco Giménez asegura que no le teme al puesto de director deportivo del Cruz Azul

El ex jugador cementero asegura que tiene comunicación constante con Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del club

CIUDAD DE MÉXICO._ El nombre de Christian Giménez ha sonado como uno de los candidatos para tomar el cargo de director deportivo de Cruz Azul, en cuanto se confirme la salida de Ricardo Peláez.

La figura del director deportivo en la Máquina podría quedar estigmatizada como la de un directivo que se somete a las decisiones de los vicepresidentes, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, e incluso a las del mismo presidente, Guillermo Álvarez. Sin embargo, el “Chaco” Giménez asegura entender de qué se trata el juego y tener las cualidades para conciliar.

“En términos generales entiendo el juego, sé de qué se trata y no me asusta ni me preocupa nada por el estilo, porque amo al Cruz Azul, quiero lo mejor para el club, y si me buscan para aportar, yo para adelante”, asevera el “Chaco” Giménez en entrevista vía telefónica con AS México.

“No es solamente en Cruz Azul, tampoco demos vuelta, todos tenemos conocimiento que no sólo pasa en el este club, todos los equipos tienen un director deportivo, y éste no es el último que toma las decisiones. Es el que trae la propuesta para llevar a cabo lo mejor, y siempre tiene arriba línea directa con un comité dirigencial, un presidente, y la decisión se toma en conjunto, no es el único club en donde pasa”, considera el ex mediocampista celeste.

Chaco mantiene comunicación con ‘Billy Álvarez

El ex jugador cementero asegura que tiene comunicación constante con Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del club, aunque no han hablado de manera formal acerca del cargo de director deportivo.

“No, no hemos hablado de eso. Desde que me fui del club siempre tuve una comunicación más fluida con el presidente, siempre hablamos, pero de este tema no hemos hablado, todo es muy por el aire”, afirma el “Chaco” Giménez.

“Si en algún momento se acercan, es muy difícil decir que no, por el sentimiento, por el cariño, y saber de qué se trata, conocer el vestidor, a los muchachos, el sentido de pertenencia de la institución es sumamente importante”, sentencia.

