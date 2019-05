Charles Manson aparece en el trÃ¡iler de Once Upon a time in Hollywood

Charles Manson aparece en el tráiler de Once Upon a time in Hollywood

El nuevo avance de la cinta de Quentin Tarantino muestra el momento en el que los protagonistas conocen al asesino serial

Noroeste / Redacción

Sony Pictures Entertainment liberó el nuevo tráiler de Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino.

En el avance aparecen Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes interpretan a un actor y su doble que en su juventud participaron en una exitosa serie del Oeste y planean volver a conquistar Hollywood.

En su intento se encuentran con Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, una famosa actriz y modelo que muere a manos de una secta dirigida por Charles Manson, difundió milenio.com.

El tráiler fue liberado justo el día que Quentin Tarantino presentará Once Upon a Time in Hollywood en el Festival de Cannes y a unas horas de que el director compartiera una carta en donde pide a los que verán la cinta que no hagan spoilers, ya que el estreno mundial de la película está programado para julio de este año.

"Me gusta el cine. A ustedes les gusta el cine. Una historia está a punto de ser descubierta por primera vez. Me emociona estar en Cannes para compartir Once Upon a Time in Hollywood con el público del festival", escribió.

"Los actores y el equipo han trabajado duro para crear algo original, y solo pido que cada uno evite revelar cualquier cosa que impediría a los futuros espectadores vivir la misma experiencia con el filme".