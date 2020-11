Chávez Jr. y Minda dan el peso para su pelea de este viernes en Culiacán

El combate a 10 rounds en la división de los Semipesados, se celebrará en el Parque Revolución

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Julio César Chávez Jr. y el ecuatoriano Jeyson Minda dieron el peso y quedaron listos para su combate de este viernes a 10 rounds en la división de los Semipesados, que se celebrará en el Parque Revolución.

Tanto Chávez Jr. (55-5-1, 33 KO’s) como Minda (14-2-1, 8 KO’s) dieron el mismo peso de 79.3 kilogramos (174 libras), debajo del límite de la categoría.

Chávez Jr. tenía programado enfrentar al argentino Nicolás Masseroni, pero esta misma semana se hizo el cambio de oponente entre acusaciones mutuas por la responsabilidad de no concretar el combate.

"Fue un poco incómodo y estresante que haya dicho que no, pero ya teníamos contemplado eso. Siempre mi meta fue pelear, yo estaba seguro que iba a pelear, mantenerme activo", dijo el sinaloense.

Julio expresó que se siente confiado en dar una buena pelea debido a que por primera vez en mucho tiempo se ha mantenido activo.

"He estado preparándome todo el tiempo, yo creo que voy a dar una muy buena pelea, mejor de las que he estado dando. Aparte que es la tercera vez que peleo en doce meses, ya tenía yo años que no lo hacía, espero que eso se vea", indicó.

El Junior vuelve luego de haber caído derrotado el pasado septiembre ante Mario Cázares por la vía de la decisión técnica en 6 asaltos. Minda vio acción por última vez el 31 de agosto de 2019 ante Tyrone Spong con quien tuvo una derrota por la vía del nocaut en apenas 2 episodios. El evento estará disponible como PPV online a través de Sala Estelar.

(Con información de El Imparcial e Izquierdazo)