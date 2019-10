Chayanne recuerda a José José como su inspiración en la música

El cantante dedica su presentación en CDMX al Príncipe de la Canción

Noroeste / Redacción

02/10/2019 | 10:42 AM

MÉXICO._ Con un recuento de lo que han sido sus éxitos, Chayanne regresó a a la Ciudad de México para reunirse de nuevo con su público y rendir homenaje a José José, a quien recordó como un grande de la música que será siempre recordado.

El Auditorio Nacional es el recinto que albergó al puertorriqueño, quien conquistó los corazones de un público que esperaba su regreso para cantar con él emblemáticas piezas como "Torero" y "Lo dejaría todo".

"Qué bonito ver esto así, han sido muchas fechas en el Auditorio, en una gira de una más de un año y medio. Esto es hermoso. Estos espectáculos se montan con entusiasmo y esta noche ustedes mandan y yo obedezco", dijo el boricua.

Pero no conforme con arrancar los suspiros, el intérprete tuvo el gesto de acercarse al público de la primera fila para tomarse algunas selfies, lo que le valió en respuesta las ovaciones, mientras en el escenario sus bailarines invitaban con sus pasos a seguir la fiesta en esta velada lluviosa en la ciudad.

"Centro de mi corazón", "¿Qué me has hecho?", "Madre tierra", "Boom boom" también formaron parte del repertorio del cantante, quien entre risas observaba admirado el ánimo de la gente que abarrotó como siempre el recinto para cantar con él en este concierto que forma parte de su gira "Desde el alma".

"Mucha gracias, mi gente bonita, no me canso de decir lo maravilloso que es ver esto; pero también hay que reconocer que cuando se montan estos espectáculos la incertidumbre embarga, porque no sabes qué pueda pasar", dijo el intérprete mientras admiraba el recinto.

Aunque también en esta velada recordó el gran apoyo que México dio a su carrera, motivo por el cual guarda mucho cariño. Además de que programas como "Siempre en domingo" fueron parte de sus inicios y ahí fue donde José José lo apadrinó.

Por lo que dedicó esta presentación al "Príncipe de la canción", fallecido el sábado pasado, a quien describió como un hombre que ha sido su inspiración y al cual "todos llevaremos en el corazón por siempre. Es un grande de la música".

Los aplausos no se hicieron esperar, a lo que Chayanne respondió con más música y temas como "Fiesta en América" y "Palo bonito" que pusieron el sabor y el baile.

Fue "Tiempo de vals" el tema con el que robó los corazones no solo por la emotiva letra sino porque subió a algunas personas para que bailaran con él, y la fiesta continuó en el recinto con "Tu pirata soy yo", "Fuiste un trozo de hielo en la escarcha".

"Yo te amo", "Atado a tu amor" piezas que también fueron interpretadas de forma acústica, dándole así un toque más íntimo y romántico a esta parte del espectáculo.

El recital incluyó también "Baila baila" y "Este ritmo se baila así" donde el boricua montó una coreografía con el público, compartiendo así su emoción por este momento, pues "venía a divertirme pero nunca pensé que tanto".

En el cierre del concierto sonaron "Y tú te vas" y "Caprichosa".