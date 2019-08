AUTOMOVILISMO

‘Checo’ Pérez podría dejar la Fórmula Uno en 2021

El piloto mexicano habló sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo

Noroeste / Redacción

A pesar de que en Hungría confirmó que estaba muy cerca de renovar con Racing Point para la temporada 2020, el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula Uno es incierto. El mexicano confesó que se plantea la posibilidad de dejar la máxima categoría del automovilismo si en los próximos años no logra estar peleando podios con mayor frecuencia,

“Nunca se sabe, pero me digo a mí mismo que si para 2021 no estoy luchando por podios y no veo que voy a tener esa oportunidad, entonces no estaré aquí más tiempo.Pero somos realmente optimistas y queremos hacerlo bien en los próximos años”, dijo al medio Racer.

Por otro lado, Checo también reveló que a pesar de quedarse con su equipo y renovar contratos de manera anual, siempre ha tenido ofertas de otras escuderías, algo que agradece.

“Al final siempre termino quedándome, pero estoy contento de que otros equipos hayan venido y preguntado y haya habido algún interés por ahí. Mi principal prioridad será quedarme. Si puedo tener éxito, estaré encantado; si no, entonces veremos qué sucede”.