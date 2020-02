Checo Pérez y Racing Point marcan un gran inicio en la pretemporada de la Fórmula 1

Racing Point ha sorprendido al paddock por los buenos tiempos que han registrado en la primera parte de los test de la máxima categoría

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El inicio de la temporada 2020 de la Fórmula 1 se acerca y como es una costumbre la pretemporada de la categoría ha iniciado en el mes de febrero.

En estos primeros días Mercedes, Ferrari y Racing Point han sido los protagonistas y han dado de qué hablar por lo mostrado en el Montmeló. En el caso de la escudería donde milita Sergio Pérez, ha sido objeto de los comentarios por el parecido de su monoplaza respecto al de las “Flechas de Plata” del 2019.

En el primer día de la pretemporada 2020 de la Fórmula 1, en el paddock se habló del increíble parecido entre el auto que presentó Racing Point para este año y el W10 con el que Mercedes se coronó en el 2019. La similitud entre ambos monoplazas resaltó más porque “Checo” Pérez marcó muy buenos tiempos en los primeros días.

👑 Perez is top of the pile 👑 The @RacingPointF1 driver goes into lunch fastest, meanwhile @LewisHamilton has notched up 106 laps 😱 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/OfH6o8qvKj — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

ASÍ HA SIDO LA PRETEMPORADA DE 'CHECO' PÉREZ EN EL 2020

El piloto mexicano sorprendió a propios y extraños tras colocarse en la tercera posición en el primer día de actividades en Catalunya. Pérez únicamente se quedó detrás de los dos Mercedes tras marcar un tiempo de 1:17.375. Para el segundo día, la historia no cambió e incluso “Checo” superó lo mostrado ya que en esa ocasión se colocó en el segundo sitio al cronometrar 1.17.347, Kimi Räikkönen fue el mejor de esa segunda sesión.

¡No puedo esperar más para volver al trabajo con este fantástico equipo! ¡Viene un gran año!👊🏻 Can’t wait to get back to work with this fantastic group of guys! A great year is coming! 💪#f1countdown pic.twitter.com/IC2WXJ3cgV — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 28, 2020

Para el tercer día, “Checo” no tuvo participación y dejó el monoplaza a su coequipero Lance Stroll. El canadiense se adjudicó el cuarto mejor tiempo del día. El inicio de Racing Point es prometedor aunque también es cierto que no se le debe hacer mucho caso a los tiempos de pretemporada ya que otros equipos en ocasiones se enfocan más otros aspectos, mientras que otras escuderías no muestran todo su poder.

Las acciones en la segunda parte de la pretemporada se reanudarán del 26 al 28 de febrero y el próximo 15 de marzo será la primera carrera del año con el Gran Premio de Australia.