Checo Pérez ya contempla tomar un año sabático en la Fórmula 1

El piloto mexicano añadió que si llega el caso de que deba dejar el deporte se puede ir con mucho orgullo

Noroeste / Redacción

La Fórmula 1 se encuentra en la etapa final de la presente temporada, ya que restan cuatro carreras por disputar y también se reduce el tiempo de negociación para los pilotos que no tienen asegurado un asiento para el siguiente año.

En el caso del piloto mexicano Sergio Pérez aunque se han mencionado las opciones que tendría, lo cierto es que aún no concreta nada con alguna escudería de la F1.

“Todo se está dando tan tarde ahora y parece que conoceré si sigo en la Fórmula 1 o no bastante tarde en el año. Así que creo que un año sabático es una opción. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas”, comentó Pérez en conferencia de prensa previa al Gran Premio de Turquía.

Habrá que recordar que no es un escenario desconocido para el mexicano, el 13 de noviembre del 2013 que McLaren daba a conocer que el mexicano no continuaba en el equipo, situación que lo obligó a negociar a contrarreloj y un mes después, el 12 de diciembre se dio a conocer que llegaba a Force India, ahora Racing Point.

Checo, como también se le conoce al piloto, anunció en septiembre que no continuaría en el equipo, el cual para el siguiente año llevará el nombre de Aston Martin. A pesar de que en el 2019 había firmado un contrato por tres años.

Las opciones para el piloto mexicano han disminuido conforme avanza el campeonato, ya que Williams y Alfa Romeo confirmaron la continuidad de sus actuales pilotos, por lo que las opciones se centran en Red Bull y Haas.

“Veremos qué sucede en las próximas semanas. La temporada va a acabar, así que definitivamente tengo que conocer mis planes, necesito saber qué está pasando para poder planificar mi futuro”, mencionó Sergio Pérez sobre la pláticas con la escudería austriaca, aunque medios italianos han indicado que optarán por el alemán Nico Hulkenberg para sustituir a Alexander Albon, aunque el equipo aún no ha mencionado nada oficial al respecto de la persona que será el coequipero de Max Verstappen.

Tras 13 carreras, el mexicano acumula 82 unidades en el Campeonato de Pilotos y ocupa la sexta posición. La diferencia con el quinto lugar que ocupa Charles Leclerc (Ferreri) es de 3 unidades y con Daniel Ricciardo, quien está en la cuarta posición, es de 13 unidades. Mientras que con su coequipero Lance Stroll lo supera por 25 unidades.

En caso de que Sergio concluya o escale posiciones en el campeonato podría significar su mejor resultado en una temporada de Fórmula Uno.

Sergio, de 30 años, no habla sobre si se trata de una injusticia el no poder pilotar para el próximo año y refiere que es parte de la F1 y “siempre he sabido que es así. Creo que puedo considerarme un privilegiado, porque he tenido una gran carrera hasta ahora. Si llega el caso de que deba dejar el deporte me puedo ir con mucho orgullo, porque he entregado el máximo con el material que he tenido y no mucha gente puede tener una trayectoria así. Veremos que sucede”.

En tanto, Racing Point se ubica en la quinta posición en el Campeonato de Constructores, con 134 unidades, mismo puntaje que tiene McLaren que se localiza en la cuarta posición y está a un punto de Renault que ocupa la tercera posición. Pérez ha aportado el 61 por ciento de los puntos.

(Con información de Infobae)