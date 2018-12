Chenel, asÃ­ como llegÃ³ al PRD se fue, dice AudÃ³mar Ahumada

PRD

Chenel, así como llegó al PRD se fue, dice Audómar Ahumada

Las decisiones de José Manuel Valenzuela López de entrar y salir del PRD nunca fueron consultadas con ese partido, señaló Audómar Ahumada

Valeria Ortega

El "Chenel", como es conocido el Diputado local José Manuel Valenzuela López se va del Partido de la Revolución Democrática como llegó, señaló el dirigente del PRD en Sinaloa Audomár Ahumada, luego de enterarse que el Diputado se volverá independiente.

"Así como entró se fue... no es la primera vez que Chenel llegaba a un cargo de elección popular con nuestro respaldo también fue Presidente Municipal unos años atrás con respaldo del PRD", explicó.

Los saltos a otros partidos políticos por parte de Valenzuela López, como lo hizo con el PRI, el PAN y el PAS no toman por sorpresa al PRD, ya que cuando él decidió cambiarse a la bancada perredista de la actual 63 Legislatura no lo consultó con ese partido.

Luego de anunciar su ruptura con el PAS e integrarse al PRD, Chenel pidió a Édgar González que no se le cobraran cuotas cuando decidió entrar, situación que no generó inconformidad con el partido ya que no establecieron comunicación.

"Si ustedes recuerdan cuando entró no hice demasiados comentarios ni le di demasiada importancia y en lo corto a más de alguno de ustedes les dije 'a ver cuánto dura esto'", dijo Ahumada.

"Conmigo no habló de su acceso al PRD ni quiso hablar de su salida, porque me lo encontré el lunes en la conferencia del Lorenzo Córdova y como ya me había enterado de ese rollo de declararse independiente le dije 'oye Chenel me gustaría hablar contigo' y no quiso", comentó.

Destacó que la salida de José Manuel Valenzuela López sí afecta al partido, además de que no saben con certeza si él aportó en materia legislativa durante el tiempo que estuvo dentro a la bancada perredista.

"Así es Chenel ¿cuánto tiempo más va a seguir haciendo eso? El tiempo que la gente le siga el rollo, eso es así y a eso le ha apostado él. Nunca hablamos de nada, entonces así como llegó se fue", opinó el dirigente del PRD en Sinaloa.