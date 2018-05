Chivas no gastará millonadas en refuerzos - Noroeste

LIGA MX

Chivas no gastará millonadas en refuerzos

Francisco Gabriel de Anda asegura que ningún jugador del Guadalajara trabajará con representantes

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ El director deportivo de Chivas del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, aseguró tajante que el club no pagará cantidades millonarias por refuerzos, debido al esquema de la consolidación financiera que tiene Chivas en estos momentos por orden de su propietario, Jorge Vergara.

“Todo tiene una razón de ser, aquí se pagaron cantidades exorbitantes de ocho o 10 millones de dólares por jugadores que no jugaron ni 10 partidos seguidos. A mí no me salen las cuentas y no va a volver a suceder. Cuando llegué y hablé con el dueño, me solicitó esa parte. Aquí intervino mucha gente que no hizo bien su trabajo y se prestaron con representantes.

“Ningún jugador de Chivas trabajará con representantes, no les va a gustar, se molestaron, me lo hicieron saber y no hay ningún problema. Aquí en Chivas no se va a trabajar así. Era una cantidad que no se iba a pagar por Cota y Chivas no va a pagar arriba de ocho millones de dólares por ningún jugador”, expresó De Anda.

El directivo del Rebaño dijo que ya buscaron con Cruz Azul y Tigres jugadores que fueron solicitados por el técnico, Matías Almeyda, pero no llegaron a un acuerdo.

“De Madueña hablamos con la gente de Cruz Azul y nos dijeron que no salían; Torres Nilo está contemplado y de Aquino, el Tuca se molestó y dijo que no tocáramos más el tema. Si antes era difícil que nos vendieran a precio razonable, ahora con mayor razón”, apuntó De Anda.

El Guadalajara ya puede fichar refuerzos, pues de acuerdo a Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, el club ha llegado a un arreglo con respecto al tema de los adeudos que tiene con los jugadores tras la obtención del doblete en 2017.