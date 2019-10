Chivas se solidariza con el Veracruz, que amenaza con paro por la falta de pago a jugadores

Es momento también de que los directivos se den cuenta que estamos unidos, aseguró Isaac Brizuela, en apoyo a sus colegas en Veracruz

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El futbol mexicano podría dar un golpe de autoridad y sentar un precedente. Si el Veracruz decide no presentarse a jugar frente a Tigres, porque la directiva les debe meses de sueldo, Chivas se unirá para apoyar un paro generalizado en la Liga MX.

Los futbolistas de uno de los clubes más importantes del país expresan su solidaridad. Isaac Brizuela asegura que no hay temor y cree que es tiempo de demostrar unión.

“Sí lo hemos hablado, obviamente esperamos que se resuelva algo del tema Veracruz, que puedan liquidar sus deudas para que no pare la Liga. En caso de que no se haga, estamos con la disposición de ayudar. Ahorita estamos en este lado y la verdad somos afortunados, pero si en cualquier momento te toca estar del otro lado, lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo y así lo vamos a hacer. Vamos apoyar a lo que decidan: si a Veracruz no le cumplen los pactos que tienen, creo que sí sería lo mejor, para que sea un pacto muy fuerte, que se pare la Liga”, explicó Brizuela.

Asegura que en el gremio no existe miedo a represalias por parte de los directivos.

“Es que si no se hace algo en este momento, imagínate en otra situación más complicada pues van a decir que tenemos temor y no tomamos una decisión fuerte. Entonces, creo que es momento también de que los directivos se den cuenta que estamos unidos, que nos importa obviamente el bienestar de uno, el de la familia, nuestros futuros. Es buen momento para tomar la decisión y saber que la unión de la Liga está creciendo”, sentenció.

“Sería un golpe de autoridad el saber que la unión cada vez es más fuerte, que hay muchas cosas en las que no se está de acuerdo. Espero que no llegue a pasar porque muchos no estarían de acuerdo, muchos directivos en la Federación estarían un poco molestos por esta decisión. Pero si no se toma esta decisión, puede ser algo peor más adelante. Van a querer pues avivarse con nuestras decisiones porque a lo mejor vieron que no se tomó algo estricto o con jerarquía. Así que tratar de alzar la voz y que sea lo mejor para bien de los jugadores”, añadió.

Se solidariza también con todos los trabajadores del Veracruz. En las últimas horas, se ha sabido que los utileros duermen en la bodega del Estadio Luis “Pirata” Fuente y que algunos futbolistas han tenido que sacar a sus hijos de la escuela al no poder pagar la colegiatura.

“Obviamente el ver esas noticias uno toma consciencia. Me pongo a pensar si estuviera en ese momento creo que sentiría lo mismo y pediría poyo de mis compañeros de profesión. Esperemos que les resuelvan esto y apoyar a esa gente que ayuda mucho al plantel, los utileros, los jardineros, la gente detrás de nosotros que hace un esfuerzo mayor a veces al que hacemos nosotros en un entrenamiento y reciben muy poco salario. Ser solidarios, tratar de solucionar estos problemas y ver que la Liga mexicana también no sólo en espectáculo es muy buena, sino también al momento de tener problemas o dificultades, tener al apoyo del compañero a un lado”, afirmó.

Recuerda que ya le tocó vivir algo similar con Atlas. “Iba empezando y como iba a préstamo, tenía una parte (de sueldo) que pagaba Toluca. Pero sí veía compañeros que decían que ya habían pagado y era correr a retirar tu dinero. Muchas veces era muy poco y los primeros que sacaban su dinero eran los afortunados. Me tocó vivir esa situación y ver a los más chavos sí es complicado porque es de donde viven, de donde sacan para llevar a sus familias. Estar en una situación así es complicado”, detalló.

También asegura que el golpe de autoridad repercutirá en divisiones inferiores. “Por ahí ya salieron algunos equipos del Ascenso que están en la misma situación y hasta que no alza la voz un equipo de Primera no se le da tanta importancia a otras categorías. Esto puede ayudar a todas las categorías que cumplan con sus pagos, una Segunda División, el Ascenso o la Tercera no estamos tan enterados, pero tienen situaciones todavía más complicadas, porque son sueldos más bajos. Sus gastos pueden ser igual o más complicados por no tener tanta ayuda”, señaló.