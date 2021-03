Chloé Zhao y Anya Taylor-Joy, mujeres hacen historia en los Globos de Oro 2021

La ceremonia de premiación fue en un formato híbrido, dos meses después de lo acostumbrado

Nelly Sánchez

Tras la victoria de Barbra Streisand hace 37 años, los Globos de Oro tuvieron a una mujer ganadora del Premio a Mejor Director: Chloé Zhao por la cinta ‘Nomadland’.

En tanto que Anya Taylor-Joy fue la segunda mujer más joven en ganar este reconocimiento por su trabajo en Gambito de Dama. The Crown y Borat fueron otras de las grandes ganadoras de la velada.

La edición 78 de los Globos de Oro, premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood fue en un formato híbrido, en línea con algunas actividades de manera presencial, con estrictas medidas sanitarias, debido a la pandemia del Covid-19, desde el Hotel The Beverly Hilton, con enlaces con celebridades que se encontraban en Estados Unidos, Europa y hasta Asia.

En películas, Nomadland y Borat Subsequent MovieFilm fueron las ganadoras, pese a que Mank, era la favorita de la noche.

En televisión, el drama sobre la realeza británica The Crown se llevó cuatro de las seis categorías en las que estaba nominada; Schitt’s Creek logró dos premios al igual que Gambito de Dama.

La ceremonia inició con la participación de Tina Fey y Amy Poehler, responsables de conducir el evento, una desde Nueva York y otra en Los Ángeles, quienes hicieron bromas sobre los nominados y a su vez pidieron cambios en la organización, haciendo alusión a las críticas que durante semanas se hicieron en torno al tráfico de influencias.

Los mensajes

El primer ganador de la noche fue Daniel Kaluuya como Mejor Actor de Reparto por su participación en la película Judas and the Black Messiah.

Tanto Kaluuya y John Boyega, quien se llevó a casa el premio a Mejor Actor de Reparto en una serie por su trabajo en “Small Axe”, pidieron mayor diversidad en la industria, tanto de género como racial.

La película Soul, de Disney y Pixar se llevó el premio a Mejor Película Animada, que fue muy aplaudida por ser la primera cinta del gigante del entretenimiento en ser inclusiva y tener un protagonista afroamericano.

Mark Ruffalo aprovechó su discurso ganador como Mejor Actor en una serie limitada, antología o película para televisión por I Know This Much Is True para hablar sobre la salud mental y la importancia de cuidar el planeta tierra.

Jane Fonda recibió el Premio Cecil B. DeMille por su larga trayectoria en el cine y la televisión, celebró cada una de las películas y series nominadas, y pidió a la industria cinematográfica hacer un esfuerzo para ser más incluyentes.

“Hagamos un esfuerzo para que todo el mundo tenga la oportunidad de que su historia sea escuchada”, agregó la actriz, modelo y activista.

Otro de los homenajeados fue Norman Lear con el Premio Carol Burnett por su legado en la televisión, con producciones como The Jeffersons, Good Times y One Day at a Time, quien recibió este reconocimiento a toda una carrera y, sobre todo, por ser el artífice de comedias que hablaban de temas muy profundos y controversiales.

Mujeres que hacen historia

Anya Taylor-Joy se convirtió en la segunda mujer más joven en ganar un Globo de Oro como Mejor Actriz en una serie para televisión Gambito de Dama, la primera fue Angelina Jolie con tan solo 23 años.

Además, Gambito de Dama se coronó también como la Mejor Miniserie de la noche.

Otra mujer que hizo historia fue Chloé Zhao, la cineasta asiática recibió el Premio a Mejor Dirección por su trabajo en Nomadland, convirtiéndose también en la segunda mujer en llevarse este reconocimiento, la primera fue Barbra Streisand hace 37 años con Yentl.

Y el filme también se llevó el galardón a Mejor Película.

Nomadland es un drama acerca de una mujer que pierde todo y decide emprender un viaje por caminos de la zona rural estadounidense como una nómada contemporánea, una producción que mezcla actores profesionales y no profesionales.

Los ganadores

Aunque Mank de David Fincher llegó como la gran favorita con seis nominaciones, se fue sin ningún galardón.

Aaron Sorkin se llevó a casa el premio a Mejor Guión por El Juicio de los 7 de Chicago, una de cinco nominaciones.

La grandes ganadoras fueron Nomadland de Chloé Zhao, y Borat Subsequent Moviefilm, con dos premios cada una, además de Soul que recibió el reconocimiento a Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora.

Judas and The Black Messiah, La Vida Ante Sí, La Madre del Blues, The Mauritanian, The Unitied States vs. Billie Holiday, Descuida, yo te cuido y Minari se llevó un premio cada una.

The Crown hizo honor a su nombre y se llevó la corona como Mejor Serie de Drama, además de otros tres galardones. Mejor Actriz y Actor de drama para Ema Corrin y Josh O’Connor por interpretar a Lady Di y el Príncipe Carlos.

Schitt’s Creek y Gambito de Dama consiguieron dos Globos de Oro, Small Axe, Ted Lasso y I Know This Much is True, se llevaron un premio cada uno.

Estos son los ganadores:

Mejor Serie de Drama: The Crown.

Mejor actriz en una serie dramática: Emma Corrin por The Crown.

Mejor Película en Lengua Extranjera: Minari

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama: Josh O’Connor por The Crown.

Mejor actuación de una actriz en una película - Musical o comedia: Rosamund Pike por I care a lot.

Mejor serie de televisión: Schitt’s Creek.

Mejor actor de serie de televisión musical o comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul.

Mejor Canción Original - Película: Diane Warren, Laura Pausini y Niccolò Agliardi por Io Sì.

Premio Carol Burnett: Norman Lear.

Mejor guión de película: Aaron Sorkin.

Mejor actuación de un actor en una miniserie, serie de antología o película para televisión: Mark Ruffalo.

Mejor Película Animada: Soul.

Mejor actuación en una serie de televisión - Musical o comedia: Catherine O’Hara.

Mejor actor de reparto en televisión: John Boyega.

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya

Mejor actriz secundaria de televisión: Gillian Anderson por The Crown.

Mejor actriz de miniserie: Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit.

Mejor mini serie de televisión: Gambito de Dama

Mejor actriz de serie: Catherine O'Hara.

Mejor actor de drama: Chadwick Boseman, quien en agosto del 2020 perdió la batalla contra el Cáncer.

Mejor director: Chloé Zhao por la película -Nomadland

Mejor película musical o comedia: Borat subsequent moviefilm

Mejor actor de Musical o comedia: Sacha Baron Cohen por Borat

Mejor actriz de Drama: Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday.

Mejor actuación de una actriz en película de drama: Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday.

