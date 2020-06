Chris Laborín estrena el sencillo Sin prisa

El tema de la inspiración del intérprete sonorense ya está disponible en todas las plataformas digitales

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Chris Laborín aprovecha su estadía en Mazatlán para seguir haciendo música. En esta ocasión estrena el sencillo Sin prisa, un tema de su propia inspiración del cual grabó el video también en este puerto.

El cantante sonorense radica en Estados Unidos, pero viajó hasta Mazatlán para promocionar el tema Qué perra suerte, un corte ranchero compuesto por él mismo.

Debido a la cuarentena por el coronavirus, el cantante tuvo que quedarse más de lo previsto en el puerto, y está aprovechando para sacar más música para sus seguidores, compartió vía telefónica.

"Me vine a Mazatlán a promocionar un sencillo que saqué hace dos meses, pero me tocó estar aquí cuando empezó esto del coronavirus y me tuve que quedar, y pues aproveché para hacer música, no hay mejor lugar para componer, grabar y hacer música con banda que aquí, y hoy estamos promocionando el tema Sin prisa, que también es composición de un servidor", explicó Chris Laborín vía telefónica.

El tema Sin prisa va dedicado a una mujer emprendedora, independiente, pero se pueden ver reflejadas todas las mujeres mexicanas.

El cantautor no reveló la identidad de la musa para esta canción.

Chris agregó que aprovecha este tiempo que tiene por la cuarentena para escribir nuevos temas, e ir ideando qué es lo que sigue como corte musical, ya que sus presentaciones quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

“Ahorita estamos sin presentaciones, y no sabemos hasta cuándo podremos volver agendar los conciertos que teníamos previstos, no tenemos la certeza de cuándo Yo tenía algunas presentaciones allá en Estados Unidos y pues se tuvieron que cancelar. Por lo pronto aprovecho el tiempo para escribir mis propias canciones que es algo que también me gusta, y ver qué pasará más adelante, espero que esto ya termine, me urge regresar a cantar, es parte de mi vida”, dijo el cantante.

Entre los sueños de Cristóbal, su nombre real, se encuentra que una banda o cantante reconocido de Mazatlán grabe uno de sus temas, y también poder hacer un dueto con alguno de ellos, algo que ve muy lejano, pero que sabe es posible.

SUS REDES SOCIALES

Siga paso a paso la carrera de Chris Laborín en todos sus redes sociales, se encuentra como @chrislaborinoficial