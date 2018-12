Christina Aguilera cantará en la fiesta de víspera de Año Nuevo en el Times Square

La cantante ofrecerá un espectáculo musical ante las personas que se reúnan en la emblemática plaza de Nueva York

Noroeste / Redacción

Christina Aguilera ofrecerá un concierto en vivo para todos los asistentes a la fiesta de víspera de Año Nuevo en la emblemática plaza de Times Square, Nueva York.

Este tradicional evento cuenta con un invitado especial diferente cada año, el que ofrece su espectáculo antes del popular descenso de la esfera de cristal con la que Nueva York celebra la llegada del Año Nuevo.

La empresa organizadora, Dick Clark, y el canal ABC, medio que televisará el show, informaron mediante un comunicado que las bandas Bastille, Dan + Shay y New Kids on the Block precederán a Christina Aguilera en el escenario, mientras que Post Malone cantará pasada la medianoche.

"Tenemos un increíble cartel para Times Square y estamos encantados de recibir de nuevo a Christina Aguilera como cabeza de cartel por primera vez desde 2007", expresó Mark Bracco, el productor ejecutivo de la organizadora del espectáculo.

Por su parte, Christina Aguilera anunció su participación con un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

"¡Sorpresa, luchadores! Estaremos sonando en el año nuevo juntos en la fiesta New Year’s Rockin’ Eve. Miranos por ABC el 31 de diciembre", escribió Aguilera en su mensaje que ha sido retuiteado más de mil 300 veces.

La conducción del evento estará a cargo del periodista Ryan Seacrest, tal y como lo hizo por los últimos 13 años, y contará con la compañía de la comediante Jenny McCarthy para amenizar las cinco horas y media de espera en la icónica plaza.