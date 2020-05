Chucky Lozano pudo vestirse de rojiblanco con Chivas antes de irse a jugar a Europa

José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, fue quien dio a conocer que el equipo se quedó muy cerca de convencer al presidente del Grupo Pachuca de venderles al jugador

17/05/2020 | 11:14 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Una bomba estuvo a punto de explotar en la Liga MX hace algunas temporadas. Hirving “Chucky” Lozano pertenece hoy al Napoli de la Serie A de Italia, pero tiempo atrás pudo vestirse de rojo y blanco. Chivas intentó contratarlo y se quedó cerca de convencer a Grupo Pachuca de venderles a una de las grandes “joyas” que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años.

Durante una charla en su cuenta de Instagram, el ex directivo del Guadalajara, José Luis Higuera, reveló detalles de algunas de las operaciones más importantes que le tocó realizar cuando estuvo en el Rebaño Sagrado. Fue fundamental para contratar a Matías Almeyda y para contratar a los futbolistas con los que ganó cinco títulos en siete finales disputadas en menos de tres años.

Reveló que se quedó con ganas de traerlo como refuerzo. Antes de que fuera vendido a Europa, trascendió incluso que Chivas había puesto cerca 20 millones de dólares sobre la mesa. Pero al final, se le abrió la puerta para que fuera al Viejo Continente.

“Estuvimos cerca del ‘Chucky’ Lozano. Estuvimos muy cerca de convencer a Chucho (Martínez, presidente de Grupo Pachuca) de llevar al ‘Chucky’ Lozano”, explicó José Luis Higuera.

Entre las operaciones polémicas que tuvo en sus manos también estuvo la salida de Rodolfo Pizarro de Chivas.

“Yo tenía claro el rol que iba a jugar, tenía claras las limitaciones económicas que había para salvar al grupo. Cuando estás convencido y comprometido, no es complicado. Era una decisión tomada, no le meto corazón a las decisiones. La decisión no sólo fue de dinero, era momento que que saliera, siguió su camino, nos dio lo que nos tenía que dar y punto”, aseveró.

NÉSTOR NO QUERÍA DESPEDIR A SU HERMANO

Una de las operaciones más importantes que realizó José Luis Higuera en su paso por Chivas fue la contratación de Matías Almeyda. Fue trascendente por los resultados que consiguió, pero no fue nada sencilla la incorporación del argentino, pues llegó a México cuando todavía estaba en el cargo José Manuel “Chepo” de la Torre.

La negociación, según reveló Higuera, se realizó en secreto. Néstor de la Torre, entonces director deportivo de Chivas, no se enteró hasta que Almeyda estaba ya en México. Se negaba a despedir al todavía técnico, que es su hermano. Fue una etapa complicada y el ex dirigente habló algunos detalles de lo ocurrido en 2015.

“La contratación de Matías Almeyda fue toda una odisea. Tenía que hacerlo sólo porque no se podía saber, con el liderazgo de Jorge y creo que sé hacer bien las cosas confidenciales. Fueron tres procesos, la selección del técnico, su contratación y la llegada al aeropuerto. Fue un anécdota increíble, la hice prácticamente solo. Fue interesante porque se vivió a la par de la salida del ‘Chepo’, teníamos un director deportivo que no podía saber nada y no quería despedir a su hermano”, afirmó.

“Fue muy raro, defendía más a su hermano que a la institución y Jorge me respaldaba. Cuando se da el despido de ‘Chepo’ yo estaba en Portugal. Traje cuatro técnicos a México sin que nadie se enterara, en esas reuniones me ayudó mucho Jaime Ordiales, que luego se une a nosotros. Fue una anécdota increíble, vimos gente top de Europa, dos técnicos de Europa y Matías Almeyda”, detalló.

“Desde que Jorge (Vergara) de alguna forma me presiona para destituir a ‘Chepo’ tras una derrota, yo estando en Portugal, hasta la presentación que fue muy complicada, así como su llegada. Tenía a Matías desconcertado en el hotel, ‘Chepo’ entrenando en Verde Valle, Néstor presionando en contra. Matías estaba nervioso porque es muy profesional, le creaba conflicto llegar y que el técnico estaba todavía, no lo destituíamos, fue mucha tensión. Ése fue como mi debut en el futbol”, concluyó José Luis Higuera.

