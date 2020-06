Chumel Torres se disculpa en su cuenta de Twitter con Beatriz GutiÃ©rrez

Chumel Torres se disculpa en su cuenta de Twitter con Beatriz Gutiérrez

El comunicador Chumel Torres pidió una disculpa a Beatriz Gutiérrez Müller y a su hijo, Jesús Ernesto, a quien ha ofendido en redes sociales

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– El comunicador Chumel Torres se disculpó esta tarde con la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller y con su hijo Jesús Ernesto, esto luego de que la también esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador recordara en sus redes sociales que el youtuber ha ofendido el menor de edad.

Chumel Torres aseguró que no molestaría a un niño ni quisiera tener eso en su conciencia.

“Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”, expuso en su cuenta de Twitter.

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 17, 2020

Gutiérrez Müller dijo la tarde de este miércoles que seguía esperando que el comediante le ofreciera una disculpa, ya que ese acto “ennoblece”. Estas declaraciones se registraron después de que ayer criticara la invitación hecha al youtuber para participar en un foro sobre clasismo y racismo en México organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Beatriz Gutiérrez insiste en que Chumel Torres se disculpe con ella. 'Aquí sigo esperando', dice

“Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor!”, escribió en su cuenta de Twitter.

En respuesta, Chumel Torres reconoció que ni él ni su equipo dimensionaron el impacto que tendrían sus comentarios.

Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor! 🦋 https://t.co/6C9OUyhvdB — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 17, 2020

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto”, expuso.

POLÉMICA POR FORO

Ayer, el Conapred explicó que la decisión de reprogramar el foro “Racismo y/o Clasismo en México”, en el que participaría el comediante Chumel Torres, fue porque ciudadanos denunciaron que no estaban siendo debidamente representados.

Mediante un comunicado, señaló que la autocrítica y la rectificación por parte de las autoridades son parte esencial de la construcción de un régimen democrático.

“El diálogo sobre el racismo, así como su relación con el clasismo y otras formas de intolerancia es absolutamente necesaria y, precisamente, la discusión a propósito del evento confirma la necesidad de llevar este tema al debate público”, agregó.

Esta mañana el Presidente López Obrador habló sobre la polémica por la invitación al youtuber y afirmó que por eso “me enteré de que existe Conapred. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia y es cuando más robaron y más ocultaron todo”.

Minutos después, Chumel Torres compartió en su cuenta de Twitter el video del momento en el que AMLO da a conocer esta información. “El Presidente se entera que EXISTE la Conapred gracias a un servidor. Siento que esto es mi graduación”, escribió.

“Ayer que surge esta polémica. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Para qué se creó? Para evitar el racismo, ¡híjole! Y la discriminación. ¿Cómo son los aparatos estos? Pues directores, subdirectores, aparatos burocráticos”, agregó.

Chumel Torres reconoció que ni él ni su equipo dimensionaron el impacto que tendrían. Foto: Facebook (@chumeltorreselpulso).

“Ya basta de simulación, ¿no? No puede ser que gente racista, clasista siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos. Desde luego yo soy partidario de la libertad, pero pues es el colmo”, aseguró López Obrador.

Desde su gira por el estado de Puebla, consideró que “es el colmo, ¿no? Que esto suceda, independientemente de cualquier otra consideración y que respeten, que se midan y que pues ya pasó el tiempo del clasismo, del racismo, de la discrimincación y además de la hipocresía”.