Cienfuegos sigue mandando en la Defensa Nacional, dice el Diputado Mario González

De acuerdo al presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, elementos de la Guardia Nacional fueron cesados por tomar una foto al General Cienfuegos en su regreso a México, cuando este era parte de su trabajo en el aeropuerto

América Armenta

CULIACÁN._ “Sigue mandando (Salvador) Cienfuegos en el área de la Defensa Nacional”, el diputado Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Sinaloa, luego de que 22 elementos de la Guardia Nacional fueron cesados de sus funciones cuando, de acuerdo con el diputado, solo realizaban su trabajo, por lo que hizo un llamado a que se respete y proteja a los elementos de la Guardia Nacional y que se terminen los privilegios a las élites de militares.

“Lamentablemente sale al descubierto que existe una élite de exmilitares de cuatro estrellas”, declaró, “al momento de que llega, el protocolo para la Guardia Nacional que está de guardia se presenta en el hangar, toma la fotografía del aeronave, número de matrícula, quién es al que traen, toman los nombres de los Marshalls y se procede a entregárselo al comisario jefe que se encuentra dentro de las instalaciones del aeropuerto”, detalló el procedimiento de la llegada del General Salvador Cienfuegos.

En la llegada del ex secretario de la Defensa Nacional a Toluca, después de haber sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre, expuso el diputado, se hizo el protocolo que se debe de seguir por los guardias que están en los hangares, ya que hacen su informe y lo entregan.

“¡Oh sorpresa! el día 22 de noviembre llega un oficio dirigido de la Guardia Nacional donde todos elementos de la Guardia Nacional son cesados de su cargo y puestos a disposición hasta que tengan algún nuevo encargo, esto definitivamente es violatorio del Artículo 5 constitucional, porque nadie podrá ser privado de su trabajo sin haber sido juzgado anteriormente, asimismo, del Artículo 123”, abundó, este último artículo en referencia al procedimiento para despedir a un trabajador o trabajadora.

“No es posible que por haberle tomado a nuestro señor ex secretario Cienfuegos una fotografía, sanciones a 22 elementos de la Guardia Nacional, no se vale porque estamos trabajando y el trabajo de cada policía, que eran policías federales y ahora Guardia Nacional, no se le debe permitir a ningún mando militar que abusen de poder, en fragancia completa y total de abuso de poder en contra de elementos de la Guardia Nacional del Aeropuerto de Toluca”, agregó.

Entre los excesos que encontró en la llegada y la situación de los 22 elementos, señaló que se mancha a la institución y al Ejército Mexicano, considerando que quedará grabado en la historia.

“Sobre el arreglo del General Salvador Cienfuegos al Aeropuerto de México, llegando en un jet privado, escoltado por dos Marshall, le hubiera costado simplemente 168 mil para cualquier persona normal traerlo, llegó como si hubiera sido un héroe después de este vergonzoso y lamentable evento que se dio en Los Ángeles, California”, destacó el legislador.

Mando civil

González Sánchez explicó que es necesario un verdadero mando civil, que tiene que salir desde la Secretaría de Protección Ciudadana, para que se le quite el mando de la Guardia Nacional a militares.

“No es posible señores, porque si lo permitimos, estamos volviendo a la historia de Francisco I. Madero, ¡todo el poder no!, todo el poder a los militares no, 50 por ciento para policías federales y Guardia Nacional, que es desde el momento que sea un Guardia Nacional pasan a ser policías civiles, sin el estatus militar”, declaró.

Agregó que es demasiado poder para un solo elemento y es el secretario de la Defensa Nacional, de quien no dudó tener buenas intenciones, pero declaró que vuelven al pasado y no se debe permitir que se les quite el trabajo a los guardias que estaban trabajando en el Aeropuerto de Toluca.

“Señor Presidente, no permita más abusos de poder, no permita que se dé y que siga siendo un solo mando que tenga el poder de esta nación, usted es el máximo hombre que tiene el poder para poder manejar este país, como Comandante Supremo del Ejército, le pedimos amablemente que por favor apoye a esos 22 guardias que fueron separados de su cargo porque cumplieron su trabajo en el protocolo de tomarle una fotografía al General Cienfuegos”, reiteró.

De proteger a estos 22 elementos, el legislador señaló que se quitaría con ello cualquier duda que exista algún vínculo con el famoso sindicato que le llaman de la élite militar.

Solicitó que se cumpla con el Artículo 21 constitucional, que indica que el mandato civil será 50 por ciento de los policías federales y los guardias nacionales tendrán el control interno del país y solo en tiempo de guerra los militares.

“En este caso estamos en tiempo de paz y los militares a sus cuarteles, por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que ningún elemento de la Guardia Nacional seguirá siendo abusado por los militares, ya que pertenecen y serán juzgados por asuntos civiles porque así lo mandata la ley”, concluyó.