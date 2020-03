Cierran espacios públicos y turísticos de Culiacán por coronavirus

Desde este 18 de marzo, el Centro Cívico Constitución, Parque Acuático, Museo y Teatro MIA, Bibliotecas Municipales, Deportivo Valle Alto, Centros de Barrio, Zoológico de Culiacán y Polideportivo del Parque Revolución cerrarán hasta nuevo aviso

Noroeste / Redacción

Como medida para evitar la propagación del coronavirus en Culiacán, el Gobierno municipal tomó la decisión de cerrar algunos espacios públicos y turísticos.

Mediante un comunicado la administración que preside Jesús Estrada Ferreiro detalló los lugares que se cerraron a partir de ayer, los cuales son el Centro Cívico Constitución, Parque Acuático, Museo y Teatro MIA, Bibliotecas Municipales, Deportivo Valle Alto, Centros de Barrio, Zoológico de Culiacán y el Polideportivo del Parque Revolución.

El Ayuntamiento de Culiacán pidió a la población no acudir a estos espacios y acatar las instrucciones de las autoridades en pro de evitar la propagación de este virus que en el mundo ha contagiado hasta el momento a más de 242 mil 191 personas, así como también no compartir información de fuentes no oficiales.

“Se les pide ser responsables en el manejo de información generada diariamente sobre el tema y difundir únicamente aquella que sea emitida por los responsables de salud a nivel estatal, nacional, y por la Organización Mundial de la Salud”, se lee en el comunicado.

“Lo anterior a fin de evitar conductas generadas por la sicosis, como lo son las compras de pánico que producen aglomeraciones, mismas que deben ser evitadas para disminuir una posible propagación”, añade.