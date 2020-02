Cinco películas románticas para acurrucarse en el sofá con tu pareja este 14 de febrero

¿Tu pareja y tú siguen sin plan para San Valentín? ¡Te recomendamos estas cinco películas de amor para que disfruten en la comodidad de su hogar!

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Aunque muchos gustan de salir a celebrar el Día de San Valentín, hay parejas que prefieren quedarse a disfrutar de la comodidad de su hogar debido a la gran cantidad de gente que se encuentra en los establecimientos públicos, es por ello que, si tú eres una de esas parejas, aquí te dejamos una lista con las mejores cinco películas románticas para disfrutar desde tu sofá y en compañía de tu ser amado.

LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

Esta increíble romcom protagonizada por Julia Roberts es uno de los clásicos de San Valentín que no te puedes perder en este día. La boda de mi mejor amigo narra la historia de Julianne, una mujer que se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo días antes de que éste se case con otra mujer, por lo que tendrá que hacer hasta lo imposible para que su amigo se fije en ella.

SIEMPRE EL MISMO DÍA

Protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, esta cinta del 2011 es la prueba de que, por más diferentes que sean dos personas, el amor puede llegar a triunfar. La cinta narra la historia de Emma y Dexter, quienes forman una amistad el día antes de graduarse de la universidad y se reúnen cada año para ponerse al tanto de sus vidas, terminando en un romance entre éstos.

CALL ME BY YOUR NAME

Este largometraje de Luca Guadagnino, protagonizado por Timothée Chalamet y Armie Hammer, narra la historia de Elio y Oliver, quienes viven en Italia en la década de los 80. Durante el verano, los jóvenes se dan cuenta de los deseos del uno hacia el otro, cosa que cambiará sus vidas por siempre.

YO ANTES DE TI

Este drama cuenta la historia de Louisa Clark, una joven de clase media baja que cambia su vida por completo al convertirse en la enfermera de William, uno de los hombres más ricos de la ciudad, quien quedó paralítico tras un accidente. Durante la estancia de Louisa en casa de William, comienza a surgir una gran conexión, lo que los lleva a vivir un romance.

UN AMOR PARA RECORDAR

Este clásico de los 00’s es una adaptación de la novela con el mismo nombre del famoso escritor Nicholas Sparks. La cinta narra la historia de Jamie y Landon, dos jóvenes de preparatoria con vidas demasiado diferentes que se enamoran completamente el uno del otro.

Ahora puedes elegir entre una de estas cuantas opciones para disfrutar del Día de San Valentín en compañía de tu pareja o aquella persona especial.