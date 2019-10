Cinco pistas que esconde Joker, cinta de Todd Phillips, que ayudan a apreciar mejor el filme

MÉXICO (SinEmbargo)._ El Joker de Joaquin Phoenix tiene todas las papeletas para convertirse en una de las películas del año. La actuación del protagonista y la labor técnica de Todd Phillips se están llevando todos los aplausos. Y de acuerdo, el Joker no es una cinta de superhéroes al uso, pero precisamente ahí está la gracia, que el género haya dado una película tan intimista y distinta al resto.

El viaje a la locura de Arthur Fleck ha dado para muchas lecturas. Que si es una crítica a la sociedad desde muchos perfiles, que si fomenta algún comportamiento violento, que si no representa al Joker puro del cómic... pero lo que está claro es que estamos ante una película con una intención muy clara: resultar incómoda y marcar al espectador. Por eso, y para poder sacarle un poco más de partido hemos recopilado algunos detalles y huevos de pascua que enriquecen aún más su visualización.

EL LOGO ANTIGUO DE WARNER BROS.

La película tiene un aire de los 70 y la inspiración palpable de clásicos de Scorsese como Taxi Driver o El Rey de la Comedia, y Warner, la productora, parece que ha querido dejar ese mensaje claro desde el primer momento, al mostrar el logo que usaba en aquellos años al inicio del metraje.

Why isn’t anyone talking about the real surprise of JOKER?!

The use of the 1972 Saul Bass Warner Bros. logo in the film’s opening! pic.twitter.com/aQtjtXJuNY