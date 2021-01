Cinco policías fusilan a un hombre que fingió traer una pistola, en Phoenix

ARIZONA, EU (SinEmbargo).- La policía de la ciudad estadounidense de Phoenix (Arizona) dio a conocer el video de un intenso enfrentamiento entre varios oficiales y un hombre que simulaba tener un arma, que resultó en su muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre, cuando los agentes respondieron a una queja en un complejo de apartamentos. Una mujer aseguraba estar recibiendo amenazas de su exnovio que se encontraba afuera de su domicilio.

Cuando los policías llegaron al lugar, el hombre, Jordan Crawford de 30 años de edad, les dijo que estaba armado, mientras mantenía su mano derecha colocada cerca de la cintura.

“¿Qué hay detrás de tu espalda, amigo?”, se puede escuchar a un oficial preguntarle a Crawford, a lo que este responde: “Es un arma. ¿Quieres ver?”.

“¿Tienes una pistola?”, pregunta el policía. “No hagas eso”.

