Cine en Semana Santa, disfruta en casa películas de reflexión

Estas son algunas opciones para ver en casa y con la familia

Noroeste / Redacción

Para estos días en que los católicos recuerdan la resurrección de Jesús, estas son algunas opciones para ver en casa y con la familia.

1. El Gran Pequeño

Años 40. En un pequeño pueblo de Estados Unidos vive un niño de siete años que padece problemas de desarrollo. Cuando su padre, casi su único amigo, se marcha al frente a combatir en la Segunda Guerra Mundial, el chico tendrá que enfrentarse no sólo a la crueldad de sus compañeros de clase, sino también a la de sus vecinos.

¿Dónde verla?: Amazon Prime Video

Participan: Jakob Salvati, Emily Watson, Kevin James, Tom Wilkinson, Cary-Hiroyuki Tagawa,Eduardo Verastegui

2. El Cielo Puede Esperar

Heaven Can Wait es una película de 1978 que continúa en el gusto de la gente por su mensaje. Resulta que Joe Pendleton (Warren Beatty) es un famoso quarterback de Los Angeles Rams que prepara su partido para el Superbowl, sin embargo fallece por el error de un Ángel. Así, el Cielo decide que vuelva a la Tierra, pero solo lo puedo hacer en el cuerpo de otro hombre, un millonario que recién falleció. Pendleton regresa de este modo a la vida, pero maneja los negocios de su antecesor de una manera mucho más humana.

¿Dónde verla?: Renta en iTunes por 50 pesos

Participa: Julie Christie

3. Milagros del cielo

Titulada originalmente como Miracles From Heaven, esta película protagonizada por Jennifer Garner cuenta la historia de Kris y Kristy, un matrimonio que descubre que su hija Anna de diez años padece una enfermedad incurable, pero ellos no se rinden y buscan una posible cura, sin embargo, el proceso se agrava cuando la niña sufre un accidente. Y es precisamente ese accidente, lo que podría ser la respuesta a sus plegarias.

¿Dónde verla?: Netflix

Participan: Kylie Rogers, Queen Latifah y Eugenio Derbez

4. En Busca de la Felicidad

¿Quién no ha llorado con The Persuit of Happyness? Si no has visto esta cinta protagonizada por Will Smith, esta es tu oportunidad ideal. Estrenada en México en diciembre de 2006, la película cuenta la historia de Chris Gardner (Will Smith), un hombre que invierte sus ahorros de toda la vida en unos escáneres densidad ósea portátiles que intenta vender a los médicos, pero es solo un gran fracaso, por lo que su mujer lo deja solo con su niño. Entonces, Chris tendrá una oportunidad en la vida, pero no será fácil. Éste proyecto es un gran ejemplo de perseverancia y humildad.

¿Dónde verla?: Netflix

Participan: Jaden Smith, Thandie Newton

5. Antes de Partir

Protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman, The Bucket List se lanzó en el 2007 y cuenta la historia de dos enfermos terminales de cáncer que pertenecen a mundos totalmente opuestos y poseen personalidades muy distintas. Edward Cole (Nicholson) es un engreído millonario, mientras que Carter Chambers (Freeman) es un modesto mecánico. A pesar de todo, deciden emprender juntos una aventura y realizar una lista de deseos antes de morir.

¿Dónde verla?: Netflix

Participan: Sean Hayes

6. Comer, Rezar, Amar

Liz Gilbert pensó que tenía todo lo que ella quería en la vida: una casa, un marido y una carrera exitosa. Pero un día descubre que ya no quiere más esa vida, por lo que decide poner fin a su matrimonio y emprender un viaje de autodescubrimiento que la lleva a Italia, India e Indonesia. La película es protagonizada por Julia Roberts y se basa en el libro homónimo de Elizabeth Gilbert. Tanto el libro como la cinta destacan por las lecciones de vida.

¿Dónde verla?: Claro video

Participan: Javier Bardem, Billy Crudup, James Franco

7. Cadena de Favores

Un clásico e imperdible. Pay it Forward, cinta del año 2000, ha sorprendido por su bella historia en la que un chico (Haley Joael Osment) descubre un sistema para mejorar el mundo: Hacer favores desinteresadamente. La generosa propuesta causa furor en la gente, y se ven envueltos tanto el profesor del chico, como su madre. La cinta se basa en el libro homónimo de Catherine Ryan Hyde. La primicia es: “Tiene que ser algo que realmente ayude a las personas, algo que no puedan hacer por sí mismas, yo lo hago por ellas y ellas lo hacen por otras tres personas”. ¿Tú lo harías?

¿Dónde verla?: Cinépolis KLIC

Participan: Kevin Spacey, Helen Hunt y Jon Bon Jovi

8. El Árbol de la Vida

La película está ambientada en los años 50 y cuenta la historia de una familia estadounidense, centrándose en la evolución de su hijo mayor, Jack (Hunter McCracken). En el camino que transcurre desde su infancia a su madurez, el film muestra el intento de reconciliación con su padre, Mr. O’Brien, que tratará de enseñarle a enfrentarse a un mundo hostil. Por otro lado, la relación con su madre es totalmente opuesta, dado el carácter bondadoso y humano que demuestra el personaje. Avanzada la película y en la fase adulta de Jack vemos cómo el personaje se siente como un alma perdida en el mundo moderno, en busca de respuestas para el origen y significado de la vida, a la vez que cuestiona la existencia de la fe. El film constituye una reflexión poética y personal sobre el sentido de la existencia.

¿Dónde verla?: Amazon Prime Video

También participan: Brad Pitt, Jessica Chastain, Hunter McCraken y Sean Penn.