Ciudadana reclama a Quirino beca de transporte para su hija

Una señora con discapacidad siguió al Gobernador de Sinaloa para pedirle que apoyara a su hija con una de las 4 mil becas de transporte, que fueron entregadas a estudiantes de educación media y media superior

Valeria Ortega

El Instituto Sinaloense de la Juventud y el Gobierno del Estado realizaron la entrega de 4 mil 18 becas de transporte y 380 becas de inscripción para jóvenes estudiantes de los niveles de educación media y media superior.

Al término de la entrega una adulta discapacitada siguió al Gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel para hablar con él sobre un apoyo para su hija, quien no fue beneficiada con la beca de transporte, pero no fue escuchada.

Ana Selva Sánchez, quien usa muletas para poder desplazarse de un lugar a otro, señaló que la solicitud de beca que realizó su hija quien se encuentra en preparatoria no resultó favorable y que en la situación socio económica en que se encuentran le dificulta estudiar.

“Yo soy la única que sustenta los gastos de mi casa, no tengo ningún empleo porque por la discapacidad en Culiacán no hay muchas opciones para darme empleo, vendo chácharas, he metido proyectos para poner mi propio negocio y hasta ahorita no me han dado respuesta, ni por mi condición siquiera”, señaló.

Explicó que antes de que Ordaz Coppel entrara en funciones como Gobernador, estableció contacto directo con el y con su esposa Rosy Fuentes, y que ambos se comprometieron a apoyarla tanto ella como sus hijos, sin embargo no recibió ningún apoyo.

La justificación que le dan las autoridades, comentó, es que tiene que ser paciente porque no existen recursos para apoyarla, pero a pesar de que ha esperado hasta no se han acercado a ella para llevarle respuestas positivas, todas se quedaron en promesas de apoyo.

Además, comentó que hay jóvenes que no tienen necesidad de las becas que fueron otorgadas y lamentó que las autoridades no sean transparentes e imparciales al momento de otorgar un apoyo como los que fueron entregados esta tarde.

Las becas de inscripción para alumnos de universidad será de mil 500 pesos y mil pesos para alumnos de preparatoria, la de transporte consta de 400 pesos mensuales durante cinco meses, sin embargo la hija de Ana Selva no recibió ninguna.