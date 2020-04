Civiles armados entregan despensas con la cara de Bin Laden en Chihuahua; FGE anuncia investigaciÃ³n

Civiles armados entregan despensas con la cara de Bin Laden en Chihuahua; FGE anuncia investigación

La Fiscalía de Chihuahua dijo que policías se trasladaron a Santa Bárbara para verificar la supuesta presencia de los civiles armados

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Chihuahua informó que ya investiga la entrega de despensas por presuntos integrantes de un grupo armado en el municipio de Santa Bárbara.

Imágenes difundidas en redes sociales y retomadas por medios nacionales y locales muestran que civiles armados entregaron productos a la ciudadanía con la imagen de Bin Laden.

“La Fiscalía General del Estado analiza el material gráfico difundido en diversos medios de comunicación y redes sociales, en el que un grupo armado, presuntamente, distribuye diversos productos en el municipio de Santa Bárbara”, detalló la Fiscalía estatal.

La dependencia señaló que policías de la Agencia Estatal de Investigación se trasladaron a Santa Bárbara para verificar la supuesta presencia de los civiles armados.

“Especialistas de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense ya cuentan con el material correspondiente para corroborar que las gráficas correspondan al sitio en mención”, aseguró.

AMLO PIDE PARAR

El pasado 20 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los grupos criminales que reparten despensas y ayudas a las familias durante la pandemia del nuevo coronavirus en México.

“También aquí aprovecho para decir que no se trata de filantropía, se trata de fraternidad, de solidaridad verdadera. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia. He estado viendo que reparten despensas. Eso no ayuda”, dijo.

El mandatario mexicano consideró que “ayuda que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan, ayuda que piensen el sufrimiento que provocan en las madres y los familiares de las víctimas”.

“Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado. Eso no ayuda y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando para que no les falte nada y también a los que están en malos pasos decirles también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego de que pasemos esta situación difícil, les vamos a dar opciones, alternativas para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gentes de bien, estar con sus familias, que tengan trabajo y que no se vean obligados a hacerle daño a nadie”, agregó.