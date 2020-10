Claudia persiste en la lucha de encontrar al asesino de su hijo, en Culiacán

Con mantas que exponen a un sistema penal lleno de fallas, Claudia permaneció unos minutos frente al atrio de Catedral de Culiacán, para de nuevo exigir justicia

Belem Angulo

Han pasado tres años desde el asesinato de Irving, de 23 años de edad, y desde ese momento su madre, Claudia, ha buscado justicia.

Como única asistente de una manifestación contra las irregularidades cometidas en la investigación, este martes se dio cita por tercera ocasión en la céntrica Catedral de Culiacán.

Con mantas que exponen a un sistema penal lleno de fallas, Claudia permaneció unos minutos, y narró su experiencia a medios de comunicación locales, y dejó las pancartas como rastro de sus reclamos.

"Mi hijo apareció tirado en la colonia Chapultepec, el carro no se aseguró", enunció como una de las irregularidades con las que comenzaron las diligencias de la investigación.

Además, aunque un testigo señaló a un presunto responsable del asesinato, Claudia mencionó no conocer al testigo que dice ser amigo cercano de Irving.

"Hay una orden de aprehensión desde el 24 de diciembre (de 2019), pero eso es una falsedad, no lo han detenido", dijo.

La noche del 16 de junio de 2017, Irving Ramsés Moreno Moreno fue asesinado a balazos mientras conducía por la colonia Chapultepec.

Irving trabajaba como conductor de Uber y se encontraba a la espera del nacimiento de su primera hija.

Al percatarse de las anomalías en la investigación y el trabajo de la Fiscalía General del Estado, Claudia buscó orientación con una diputada local, sin embargo ésta no la recibió.

"Me acerqué al Congreso del Estado, con Karla Montero, pero ella no me atendió", indicó.

"Me mandaron a Derechos humanos, se mandaron papeles a la Fiscalía, pero no me ayudaron a que siguiera el caso, no me ayudaron a que se detuviera a alguien".

En diciembre del 2019, las mantas que plasman una petición de justicia fueron colocadas en la Fiscalía del Estado.

"Con las mantas del año pasado tenía que trabajar la Fiscalía, pero lo están inventando todo", lamentó Claudia.

"Yo no tengo consuelo, con esto me estoy arriesgando bastante, estoy arriesgando mi vida. Esto solo pasa en Culiacán", expuso.