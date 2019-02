Clayton Kershaw deja de tirar al sentir molestias

No se sabe cuándo el zurdo volverá a soltar el brazo

Noroeste / Redacción

GLENDALE._ Clayton Kershaw volvió a los entrenamientos de los Dodgers, el viernes pero no tirará durante un par de días por lo menos, informó el manager Dave Roberts.

Después de dos alentadoras sesiones en el bullpen esta semana, el zurdo le dijo al dirigente que “no se sentía bien”. Kershaw no tiró el viernes y Roberts no sabe cuándo su as volverá a soltar el brazo.

Roberts no quiso especular sobre qué afecta exactamente a Kershaw, quien ha lidiado con lesiones en la espalda las últimas tres temporadas y sufrió una molestia en el hombro izquierdo el año pasado. El capataz se limitó a decir que el problema no es “nada parecido” a las dolencias antes mencionadas.

“No es fatiga. No es la espalda. Es algo en el brazo”, expresó Roberts. “Hizo mucho trabajo en el invierno. Se trata más de que si uno no se siente bien, vuelve al gimnasio y comienza de nuevo”.

Kershaw firmó un nuevo contrato de tres años y 93 millones de dólares con los Dodgers en noviembre y, esta semana, fue nombrado abridor de Los Ángeles para el Día Inaugural por novena campaña consecutiva.

