Clouthier busca al dueÃ±o de una cartera perdida; la hallÃ³ despuÃ©s de presentar su libro en la UNAM

Clouthier busca al dueño de una cartera perdida; la halló después de presentar su libro en la UNAM

En poco más de 300 cuartillas, Clouthier Carrillo cuenta el trayecto que recorrió al trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador y que concluyó con la jornada electoral histórica que llevó a un representante de la izquierda, por primera vez, a la Presidencia de México.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier Carrillo, ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, dio un aviso en Twitter acerca de una cartera perdida, luego de la presentación del libro Juntos Hicimos Historia en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La tenemos en la Cámara de Diputados, Edificio B, primer piso. Preguntar por Gabriel”, escribió Clouthier a través de la citada red social.

En la fotografía aparece el nombre de Jorge Sánchez Montero, director de programas y proyectos estratégicos de la Agencia de Servicios para el Desarrollo Rural.

Saliendo de la Facultad de Derecho después de presentar libro. Gracias a presentadores y alguien perdió cartera. La tenemos en @Mx_Diputados Edificio B primer, preguntar x Gabriel. pic.twitter.com/7KIAPYwfDt — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 10 de abril de 2019

Este miércoles tuvo lugar la presentación del libro Juntos Hicimos Historia. En poco más de 300 cuartillas, Clouthier Carrillo cuenta el trayecto que recorrió al trabajar de la mano con el mandatario mexicano y que concluyó con la jornada electoral histórica que llevó a un representante de la izquierda, por primera vez, a la Presidencia de México.

Ya comenzamos la presentación de "Juntos hicimos historia". .@LuisaAlcalde nos cuenta su propia experiencia en campaña pic.twitter.com/5OPyOLFZde — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 10 de abril de 2019

Tatiana habla sobre los motivos que la condujeron a abandonar el Partido Acción Nacional (PAN). Relata episodios de su vida personal. También describe el instante en que López Obrador le solicitó coordinar la campaña electoral del 2018.

ACERCA DEL LIBRO

Fueron varios grupos, integrados por “hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes”, los que operaron para frenar la candidatura del político tabasqueño, apunta la Diputada Tatiana Clouthier en su libro. En el capítulo “El manejo de la crisis”, explica que los protagonistas de la “guerra sucia” buscaban conservar los privilegios que les habían dispensado los gobiernos priistas y panistas.

En entrevista con SinEmbargo el pasado 22 de marzo, Tatiana Clouthier expone que no sabe si los grupos terminaron entrelazándose en algún punto de la historia. La legisladora federal asegura que inventar información no es válido para intentar conseguir un propósito y también afirma que ella no es la autoridad para decir si los autores de la trama “sucia” contra AMLO merecen un castigo.

Una de las ofensivas a las que refiere la ex cooordinadora de la campaña electoral de Obrador en 2018 fue lanzada por Germán Larrea Mota Velasco, director ejecutivo de Grupo México, quien habría contratado por 70 millones de pesos a Francisco Ortiz para destruir la campaña de AMLO.

Otro de los frentes de ataque, indica Tatiana, estuvo comandado por Agustín Coppel, de Grupo Coppel, “quien encargó a su amigo, el ex Diputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas que coordinara los esfuerzos para habilitar una oficina de “inteligencia” que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador”. Si la estrategia requería denostar al candidato, se haría, expone Clouthier. El propio Coppel se habría reunido con Enrique Krauze “para encargarle preparar contenidos intelectuales más refinados”, de acuerdo con la autora.