Colaboran para reforzar servicio de muerte digna en Sinaloa

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Sinaloa Centro, mejorará instalaciones de la institución de asistencia privada Déjalos ir con Amor

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Este jueves se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcció (CMIC), Sinaloa Centro, y la institución de asistencia privada Déjalos ir con amor.

“¿Qué queremos? Que nuestros espacios, de la institución, sean amigables. De hecho nosotros somos una institución incluyente donde van a tomar cursos y diplomados gente con debilidad visual o ciegos, o personas que usan silla de ruedas... pero nuestros espacios no están diseñados para eso. Esto es un intercambio: nosotros estaremos dando capacitación al voluntariado de la CMIC”, indicó Verónica de León de Cuetos, directora general de Déjalos ir con Amor.

Nanette Payán Frías, presidenta del Voluntariado de Damas de la CMIC Sinaloa Centro, explicó la labor del organismo de la CMIC que dirige.

Aclaró en qué consistirá la obra que desarrollarán para la institución de asistencia privada.

“El voluntariado de CMIC es la parte bonita de CMIC, se puede decir; siempre apoyadas por los constructores, que normalmente son nuestros esposos. Nosotros atendemos obras sociales, en casos de contingencia ambiental también estamos ahí, y hacemos eventos precisamente para recaudar fondos para cuando haya contingencias o alguna situación difícil”, dijo.

“(Con el convenio buscamos) poder contribuir con mejoras en favor de Déjalos ir con amor, IAP, específicamente con el apoyo de material y mano de obra para habilitar cuatro rampas en sus edificios, ubicado uno en la colonia La Campiña y en otro edificio que está en la colonia Guadalupe”, mencionó.

La directora de Déjalos ir con Amor, Verónica de León de Cuetos, compartió que la razón de ser de su organización es ayudar a encontrar un sentido a la vida de las personas que han pasado por pérdidas dolorosas.

“Sumamos esfuerzos con todos. En Déjalos ir con Amor queremos que se abran las puertas, que se expanda, para que se conozcan los servicios y sumar más gente. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Transformar y darle un nuevo sentido a la vida a partir de las pérdidas que se experimentan. ¿Se puede volver a vivir? Sí. ¿Se puede volver a reír? Sí. ¿Cuesta? Sí, pero lleva un proceso. Y ese proceso de duelo es un proceso individual que cada uno lleva su ritmo y cada uno lleva su tiempo”, dijo.

“La tanatología es una disciplina científica que se encarga de todos los procesos de pérdida y duelo. Una de las pérdidas más fuertes es la muerte de alguien, de un ser querido, pero también está el divorcio, la pérdida del trabajo, el robo, la violencia, la pérdida de un ciclo escolar. Todo lo que implica una pérdida”.

Mencionó brevemente la historia de su organización y algunos de los beneficios que han otorgado a la sociedad.

“Existe desde el 1 de diciembre de 2003, acabamos de cumplir 15 años. Hicimos un recuento de todos los logros y hemos atendido en promedio más de 54 mil pacientes directos, pero habría que multiplicarlo por dos porque no solamente es un beneficiario porque si hay una madre doliente, o el esposo o uno de los hijos, son gente que también se ve beneficiada por la terapia”, expuso.

“Acompañamos a bien morir a la gente, en su domicilio. Esta es una tarea fundamental. Atendemos desde niños de cinco años hasta gente de 90 y más. Somos 10 terapeutas, todos tanatólogos, todos psicólogos, que estamos trabajando en tres sucursales: en Tierra Blanca, en La Campiña y en la Guadalupe”.

De León de Cuetos explicó el proceso que siguen cuando alguna persona solicita el servicio de muerte digna, e hizo algunas recomendaciones generales para cualquiera que esté viviendo un proceso de este tipo.

“Acompañar a bien morir a alguien en su casa es una de las tareas más sensibles, que me gusta y disfruto hacer. Porque es ayudar a que la gente que se queda, los familiares, se queden lo más serenos posible, y la gente que está próxima a morir se pueda ir con paz y con dignidad”, manifestó.

“Ayudarle a hacer su tránsito de la vida a la muerte lo más ligero posible. ¿Cómo? Ayudarlo a reconciliar con sus seres queridos, a resolver sus asuntos pendientes, a aligerar su carga, a hablar con su gente y, algo que promovemos mucho, es que se muera en su casa, en su cama, con los suyos, probando su comida”.

“¿Qué no promovemos? Yo no creo que sea digno alargar la agonía, pues todos salen perdiendo: alargar la agonía a través de la intubación, a través del encarnizamiento terapéutico. No puede ser que en una etapa final, a alguien le den vitaminas... ya no hay nada qué hacer. ¿Qué hay que darle? Hay que darle cariño, hay que darle amor. Yo le digo mucho a la gente, 'No se queden con besos, no se queden con abrazos, no se queden con te quieros. Dile qué hizo por ti, agradécelo, y eso es lo que se va a llevar'”, añadió.