Colectivas toman oficinas de CNDH en Ecatepec y protestan en instalaciones de otros 4 estados

Las manifestantes en Ecatepec piden las renuncias de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres

Animal Político

Mujeres activistas en Ecatepec, Estado de México, tomaron las oficinas locales de la Comisión de Derechos Humanos, replicando la toma de las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Alrededor de 20 mujeres y 6 niños llegaron a las 2 de la tarde a iniciar la toma, explicó en entrevista Erika “Kika” Flores, que encabeza la toma.

Ella es directora de Fundación Iris, un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual. Denuncia que en lugar de recibir apoyo del gobierno, el DIF ha tratado de quitárselo y ha recibido visitas intimidatorias de las autoridades.

Las manifestantes están pidiendo las renuncias de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres, y aseguran que no se van a ir.

“Vamos a aprovechar, que si no quieren que mi casa funja como refugio, pues estas oficinas las usamos como refugio, para las víctimas de violencia sexual infantil”, señaló Flores.

Criticó que México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra niñas y niños, y hay 10 desapariciones de menores diarias, pero nadie hace nada ni hay políticas públicas, porque son las víctimas más indefensas, por eso mantendrán la toma mientras no haya compromisos de atender este problema, dijo.

También protestas en Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla

Colectivas feministas y de familiares de víctimas clausuraron simbólicamente las sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla en solidaridad con las manifestantes que mantienen tomadas sus oficinas en la Ciudad de México.

La mañana de este viernes un grupo de mujeres tomaron de manera pacífica la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

“Estamos aquí para solidarizarnos con la lucha de las compañeras que han sido violentadas en la toma de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec. Estamos para mostrar indignación ante la Incompetencia de las autoridades”, señalaron las mujeres, reportó el portal LadoB.

Este jueves, un grupo de feministas cerró de manera simbólica el acceso a la sede de la CNDH en Morelia, Michoacán, con cinta en la que se lee “Prohibido el paso”, y escribieron en una pared “Nilda presidenta”.

De acuerdo con el medio Changoonga, las jóvenes colocaron en las paredes un cartel de Francisco I. Madero intervenido, al igual que uno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que hicieron con pinturas en la toma de las oficinas de la Comisión en la Ciudad de México.

En Aguascalientes, colectivos feministas colocaron un letrero de ‘Clausurado’ en la entrada a las oficinas de la CNDH y colocaron carteles de búsqueda de personas desaparecidas en las rejas del edificio.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes respaldó la toma de las instalaciones en la Ciudad de México y exigió garantías de no represión a las autoridades ante los actos de protesta.

La colectiva Brujas del Mar reportó también la toma simbólica de las instalaciones de la Comisión en Veracruz.

Rosario Piedra comparece

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, compareció este jueves en el Senado de la República sobre su gestión al frente del organismo, en medio de una toma de instalaciones por parte de familiares de víctimas de feminicidio y otras violencias que cumplen ya seis días.

Ahí aseguró que la comida encontrada al interior y que las activistas exhibieron el sábado pasado era mucha porque se acababa de hacer la compra para todo el mes, con la que se prepararían entre 30 y 50 comidas diarias para trabajadores y algunas personas que acudían a hacer trámites.

Aseguró que entre julio y el 1 de septiembre se gastaron únicamente 50 mil pesos en frutas, verduras, carne de pollo, res y cerdo, pescado (tilapia), aceite, pastas, frijoles, café, agua, latas de chiles y de chongos zamoranos, gelatinas, “nada de productos gourmet ni onerosos”.

Y entre noviembre de 2019 y marzo pasado, cuando se interrumpió el servicio por la pandemia de Covid-19, el gasto había sido de 150 mil 952 pesos, es decir, un promedio aproximado de 30 mil mensuales.

“El menú, era como el de cualquier hogar de clase media, sopa de pasta, arroz, frijoles y guisado, aguas frescas, nada de comida gourmet. Y lo que se exhibió como ‘filetes’ y ‘cortes finos’ no eran sino bisteces de res y cerdo y chambarete. Lo que come la presidenta es exactamente lo mismo que come el personal de limpieza y de vigilancia”, aseguró Piedra Ibarra.

En días previos ya había dicho que las carnes halladas eran chambarete, pero Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio y que encabeza el Frente Ni Una Menos, dijo que no era cierto y que ella conocía muy bien de cortes de carne porque trabajó en restaurantes.

La titular de la CNDH también señaló que se han hecho ahorros durante su gestión, como un recorte de más de 300 mil pesos, que significan el 20.8%, en el capítulo 1000 de “Servicios Personales”; 320 millones en seguros de gastos médicos mayores y fondos de separación individualizada; y que su sueldo es de 53 mil 440 pesos quincenales (106 mil 880 al mes), que es casi la mitad de lo que ganaba su antecesor y menos de lo que gana el Presidente del país, como marca la ley.

Además enumeró ante la comisión de Derechos Humanos del Senado acciones que se han tomado en línea con las demandas de las manifestantes: un extrañamiento al Gobierno federal por la campaña contra la violencia en pandemia “Cuenta hasta 10”; la recepción durante este año de 56 quejas por violencia de género y emisión de dos recomendaciones a los gobernadores de Tabasco y Quintana Roo, otras 43 recomendaciones por distintas violaciones a derechos humanos; y diversos exhortos a autoridades de los tres niveles de gobierno para que reconozcan la violencia contra las mujeres como un problema grave.

- Con información de Changoonga