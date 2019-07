Colegio SAM, comprometidos con el desarrollo de mente, cuerpo y corazÃ³n

Colegio SAM, comprometidos con el desarrollo de mente, cuerpo y corazón

Conoce las características principales de los niveles educativos que ofrece esta institución

Noroeste/Publicidad

Durante más de 30 años, en Colegio SAM se han caracterizado por ser una institución comprometida, innovadora y con excelencia educativa, pues generación tras generación los ha impulsado a continuar con el desarrollo de la mente, el cuerpo y el corazón de sus alumnos para que alcancen éxito y felicidad.

Colegio SAM, tiene como objetivo preparar a los alumnos desde maternal, hasta preparatoria para enfrentar los nuevos retos globales, a través de nuevas y mejores experiencias de aprendizaje que sean memorables, formativas, al mismo tiempo divertidas y atractivas.

¿Tienes un pequeño de la edad de preescolar y maternal? A continuación te compartimos un poco de las características principales de estos niveles y sin duda podrás conocer la oferta de manera especial visitando las instalaciones de Colegio SAM.

PREESCOLAR

Perfil de egreso.

El egresado de preescolar SAM, cuenta con fortaleza emocional, capacidad de adaptación a los retos de su entorno, descubriendo habilidades, aptitudes y actitudes, acorde a su ser.

A través de juegos educativos Colegio SAM busca que el aprendizaje sea parte de la vida diaria de sus estudiantes, ya que motiva el aprendizaje lúdico, desarrollo cognitivo, psicomotriz y social desde edades muy tempranas y respetando el proceso de crecimiento de cada uno de los pequeños.

La formación integral de Colegio SAM construye con clases especiales, académicas, del desarrollo del idioma inglés, psicomotricidad y apreciación artística, además trabajamos con las emociones y valores para el desarrollo de niños felices y exitosos.

Los grupos reducidos permiten que el personal docente y de apoyo altamente capacitado promuevan el aprendizaje personalizado a través del diseño de clases dinámicas, divertidas y que se conviertan en experiencias llenas de creatividad y de gozo para los pequeños.

El especial diseño de los diferentes espacios permite enriquecer la dinámica de la clase y generar un ambiente de aprendizaje propicio para el desarrollo del talento y la imaginación de los alumnos. Además el área de juegos neuromotores estimula el desarrollo físico de los pequeños.

En tercero de preescolar, el programa “Manos Limpias” consiste en un proyecto de apoyo en tareas escolares. Se realiza de lunes a jueves dentro del aula dirigidos por la maestra titular de grupo, con el fin de llevar la menor cantidad de trabajos extra clase a casa.

DATOS IMPORTANTES:

•Grupos de máximo 25 alumnos

•Aire acondicionado

•Áreas de juego

•Horario: De 07:45 a 13:30 horas

•Transporte escolar con GPS

•Actividades extraescolares vespertinas incluidas en la colegiatura

-jazz

-gimnasia artística

-basquetbol

-tae kwon do

-psicomotricidad

PRIMARIA

Perfil de egreso.

El egresado de primaria posee las estructuras emocionales y cognitivas necesarias que le hacen competente para proponer soluciones, aplicar estrategias y tomar decisiones, siendo capaz de modificar sus pensamientos para elaborar nuevos juicios acordes a su realidad.

Para formar niños talentosos, emocionalmente fuertes y capaces de adaptarse a los cambios y al contexto actual, los profesores representan un rol fundamental, es por eso que en Colegio SAM cuentan con profesionales comprometidos con su práctica docente y capacitados en el proceso enseñanza-aprendizaje; conocedores de estrategias propicias para el desarrollo académico, físico y ético de sus alumnos, lo que permite estimular un clima ordenado y orientado al buen aprendizaje y comportamiento consistente con la disciplina, principios y pautas de comportamiento establecidos en sus Normas de Convivencia Escolar, lo que les permite gestionar una disciplina coherente, justa y equitativa.

Colegio SAM hace del aprendizaje el centro de su actividad escolar de calidad. Valoran el tiempo invertido en cada acción para cubrir en su totalidad los planes y programas de cada grado, enriquecido con las asignaturas extracurriculares establecidas en el colegio tales como Robótica, Ajedrez, Emprendimiento, Literatura, Inglés y Computación. A su vez, se promueve una metodología que desarrolla habilidades de pensamiento y juicio, fomenta en los niños la capacidad de expresar sus opiniones e ideas por medio de la planeación de experiencias y proyectos encausadas al proceso de aprendizaje.

Uno de sus principales motores, es que sus alumnos sean individuos responsables y autónomos, comprometidos con su familia y comunidad, por lo que establecen canales de comunicación estrechos entre la escuela y la familia para formar niños felices, críticos y con herramientas para saber investigar, averiguar y aprender teniendo presente los principios de solidaridad y cooperación, de modo que las relaciones sociales se constituyan favoreciendo los sentimientos de respeto, valoración de sí mismos y de sus semejantes.

Sus instalaciones diseñadas especialmente para su crecimiento, cuentan con laboratorios equipados, que permiten a los escolares desarrollar su pensamiento crítico y dar solución a los problemas, a su vez las aulas de clase cuentan con equipo multimedia que permite enriquecer la dinámica de la clase y generar ambientes de aprendizaje.

DATOS IMPORTANTES:

•Grupos de máximo 30 alumnos

•Inglés Avanzado

•Programa Manos Limpias

•Programa Mentes brillantes

•Aire acondicionado

•Áreas de juego

•Transporte escolar con GPS

•Horario: De 07:45 a 14:30 horas

•Actividades extraescolares vespertinas incluidas en la colegiatura

-jazz

-gimnasia artística

-basquetbol

-tae kwon do

-psicomotricidad

-guitarra

-coro

-banda regional

-orquesta

-porristas

TANTO EN PREESCOLAR COMO EN PRIMARIA TE COMPARTIMOS LAS TENDENCIAS MUNDIALES QUE LOS FORTALECEN:

Uno de los motores es la mejora continua, y tras una completa investigación, Colegio SAM decidió incluir a su modelo educativo tres tendencias a nivel mundial, que permiten potenciar el desarrollo intelectual de los estudiantes a través de innovadores métodos educativos basados en los intereses de la generación actual y el contexto que los rodea.

A continuación te los presentamos:

STEAM

Concepto nacido en EE.UU. que tiene como objetivo fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes y fomenta un enfoque multidisciplinario y de aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades y competencias.

También, busca potenciar una dimensión artística a través del desarrollo de los aspectos creativos de la ciencia y la tecnología. Sus siglas en inglés significan:

•S: Science (Ciencia)

•T: Technology (Tecnología)

•E: Engineering (Ingeniería)

•A: Arts (Artes)

•M: Mathematics (Matemáticas)

MAKER MOVEMENT

Esta tendencia, promueve el aprendizaje y formación de las personas haciendo, diseñando y fabricando cosas que puedan ser útiles o que sirvan para aprender. Fomenta el trabajo en equipo, la obtención y producción de conocimiento en comunidad y la anulación del individualismo en pro del DIWO (Do It With Others: Házlo con otros).

Desarrolla estudiantes innovadores y todos son capaces de compartir qué, cómo y por qué crean.

VISUAL THINKING

Se define como una técnica metodológica que sirve para organizar y representar pensamientos por medio de dibujos y que colabora en el desarrollo creativo y emocional de los estudiantes.

Con el Visual Thinking, podemos acceder a información concreta, conectarla con otras ideas o conceptos preestablecidos en nuestra mente y lograr la comprensión de estructuras más complejas que de otra forma no sabríamos organizar.

AMCO, SISTEMA DE APRENDIZAJE. LO NUEVO EN COLEGIO SAM

Comprometidos con incrementar constantemente la calidad educativa de sus alumnos, a partir del ciclo 2019-2020, Colegio SAM contará con un aliado estratégico en la educación y desarrollo tanto de maestros como alumnos: AMCO.

AMCO, es una plataforma online que a través de sus contenidos, capacitación y facultamiento, permite a los docentes el acceso a distintos recursos didácticos y lúdicos de última generación, para que en sus clases vea reflejado el mejor aprovechamiento e interés de los chicos y chicas.

Se distingue por formar niños felices que aprenden y se divierten, alcanzando un alto nivel académico que los prepara para competir con los estándares internacionales. También brinda una enseñanza personalizada que responde a sus necesidades particulares y favorece el aprendizaje colaborativo mientras promueve el pensamiento crítico al pensar de manera constructiva.

A su vez, AMCO cuenta con una certificación de inglés "Excellence Certification" que contribuirá a certificar el nivel del idioma inglés de los alumnos, por medio de San Diego University.

¿Quieres más información de Colegio SAM?

¿Te gustaría conocer más sobre Colegio SAM? No dudes en comunicarte y agendar tu cita para que te asesoren y conoce las instalaciones de Colegio SAM:

•Teléfono: (669) 985 2288

•E-mail: promocion@colegiosam.mx

•Sitio Web: http://www.colegiosam.mx

•Dirección: Av. Lomas de Mazatlán #222, Fracc. Lomas de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa.

(Visita Colegio SAM y menciona que lo viste en la página de Noroeste y obtén un descuento y beneficios a tu inscripción.)