Colegio SAM, comprometidos con el desarrollo de mente, cuerpo y corazÃ³n

Educación

Colegio SAM, comprometidos con el desarrollo de mente, cuerpo y corazón

Durante más de 30 años, Colegio SAM se ha caracterizado por ser una institución comprometida, innovadora y con excelencia educativa.

Noroeste/Publicidad

Colegio SAM fomenta el desarrollo de niños y jóvenes, emocionalmente fuertes, capaces de adaptarse exitosamente a los retos del futuro, descubriendo sus talentos y potenciando las capacidades de cada uno para que sean la mejor expresión de sí mismos.

Durante más de 30 años, Colegio SAM se ha caracterizado por ser una institución comprometida, innovadora y con excelencia educativa, pues generación tras generación los ha impulsado a continuar con el desarrollo de la mente, el cuerpo y el corazón de sus alumnos para que alcancen el éxito y la felicidad.

El compromiso de Colegio SAM con sus estudiantes se basa en tres pilares:

Inteligencia Emocional: Creen firmemente que la Inteligencia Emocional y académico de sus alumnos es fundamental en su progreso personal.

Talento: Están comprometidos con el descubrimiento y el desarrollo del Talento Individual de sus alumnos.

Capacidad de Adaptación: Educan a sus alumnos para que puedan adaptarse mejor a las presiones del medio, y tengan las herramientas para modificarse razonablemente cuando sea necesario y estén abiertos a nuevas ideas

Es por eso que, Colegio SAM, tiene como objetivo preparar a los alumnos desde preescolar, hasta preparatoria para enfrentar los nuevos retos globales, a través de nuevas y mejores experiencias de aprendizaje que sean memorables, formativas, al mismo tiempo divertidas y atractivas para sus alumnos.

A continuación te compartimos un poco de las características principales de los niveles de secundaria y preparatoria y que sin duda podrás conocer de manera especial visitando las instalaciones de Colegio SAM.

SECUNDARIA

Perfil de egreso de los estudiantes SAM.

El egresado de secundaria se caracteriza por haber obtenido un conjunto de rasgos emocionales, habilidades cognitivas y destrezas físicas y sociales en ambientes de aprendizajes incluyentes, en un entorno de valores que le permitan alcanzar las competencias precisas para su desarrollo integral y convivencia sana.

Colegio SAM, promueve el desarrollo integral de los estudiantes generando ambientes de aprendizaje incluyentes, en los que se reconoce el esfuerzo, el trabajo, la confianza y el respeto. Acompañando a los jóvenes para que aprendan a convivir de manera solidaria y plena para fortalecer sus valores morales y sociales.

La formación académica se potencia con el aprendizaje social que da el servicio a los grupos en necesidades presentes en la sociedad mazatleca, y el crecimiento personal que dan la apreciación del arte en sus diferentes manifestaciones y la práctica de los deportes.

Se promueve el desarrollo de habilidades del pensamiento a través del Club de Ajedrez, Club de Tecnología, Club de Robótica, Feria de las ciencias, entre muchas otras actividades que facilitan el trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo y el desarrollo de su talento.

El alto nivel académico se logra a través de la sinergia entre maestros altamente capacitados, un plan de estudios adecuado, las instalaciones idóneas que favorecen el proceso de aprendizaje con laboratorios equipos y aulas multimedia, así como con el ambiente de enseñanza-aprendizaje que se genera en la institución.

DATOS IMPORTANTES:

• Grupos de máximo 30 alumnos

• Inglés Avanzado

• Desarrollo de Competencias profesionales: Certificación Microsoft

• Programa de Reforzamiento Académico "PERA"

• Visitas Empresariales

• Actividades de Responsabilidad Social.

• Aire acondicionado

• Áreas de juego

• Transporte escolar disponible

• Horario: De 07:45 a 14:30 horas

• Actividades extraescolares incluidas en la inscripción

-jazz

-gimnasia artística

-basquetbol

-tae kwon do

-guitarra

-coro

-banda regional

-orquesta

-porristas

PREPARATORIA

Perfil de egreso de los estudiantes SAM.

El bachiller de Colegio SAM egresa con una formación integral como individuo con sentido de pertenencia y una alineación de conocimientos de calidad que le permiten desempeñarse en los diferentes ámbitos con autonomía, imaginación innovadora, respeto por la vida y la naturaleza para adaptarse con la disposición y seguridad de una persona feliz y productiva.

Colegio SAM es un sistema escolarizado con un enfoque de formación integral en los estudiantes como individuos, donde se les ofrece una línea de conocimientos de calidad, que les permite desempeñarse en los ámbitos: sociales, de arte y cultura, científicos, ecológicos, éticos, tecnológicos y laborales, desarrollando la preparación que les permiten poseer; actitudes de emprendimiento, diversas habilidades y destrezas como personas aptas y productivas en un mundo globalizado.

Se promueve la reafirmación de valores y actitudes morales de los educandos para el buen manejo, desarrollo y compromiso ante las necesidades de la comunidad.

Además, se facilita el aprendizaje con el manejo de la tecnología, utilizando los dispositivos móviles, juegos, recursos en línea, salón virtual y otras formas digitales durante sus clases. También, trabajan con proyectos colaborativos, investigando, clasificando la información, creando documentos, practicando valores y conviviendo, siempre con el acompañamiento de sus maestros, mostrándose creativos, resolutivos, responsables y disciplinados.

En la preparatoria de Colegio SAM forman a sus estudiantes integralmente y les brindan las herramientas necesarias para que puedan incorporarse a la vida universitaria en su área predilecta.

DATOS IMPORTANTES:

• Grupos de máximo 30 alumnos

• Inglés Avanzado

• Visitas Empresariales

• Actividades de Responsabilidad Social.

• Mecatrónica, Ajedrez, Cursos de Regularización.

• Campamento “Jóvenes de Verdad”

• Viaje de Estudios

• Actividades de Servicio a la Comunidad

• Formación para el trabajo con énfasis en informática

• Formación propedéutica en las áreas de:

-Físico matemáticas

-Químico Biológicas

-Económico Administrativas.

-Humanidades y Ciencias Sociales.

• Roof garden: Área de cafetería y esparcimiento exclusiva.

• Aire acondicionado

• Áreas de juego

• Transporte escolar disponible:

• Horario: De 07:30 a 14:30 horas

• Actividades extraescolares incluidas en inscripción

-jazz

-gimnasia artística

-basquetbol

-tae kwon do

-guitarra

-coro

-banda regional

-orquesta

-porristas

TANTO EN SECUNDARIA COMO EN PREPARATORIA, TE COMPARTIMOS LAS TENDENCIAS MUNDIALES QUE NOS FORTALECEN:

Uno de los motores es la mejora continua, y tras una completa investigación, Colegio SAM decidió incluir a su modelo educativo tres tendencias a nivel mundial, que permiten potenciar el desarrollo intelectual de los estudiantes a través de innovadores métodos educativos basados en los intereses de la generación actual y el contexto que los rodea.

A continuación te los presentamos:

STEAM

Concepto nacido en EE.UU. que tiene como objetivo fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes y fomenta un enfoque multidisciplinario y de aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades y competencias.

También, busca potenciar una dimensión artística a través del desarrollo de los aspectos creativos de la ciencia y la tecnología. Sus siglas en inglés significan:

S: Science (Ciencia)

T: Technology (Tecnología)

E: Engineering (Ingeniería)

A: Arts (Artes)

M: Mathematics (Matemáticas)

MAKER MOVEMENT

Esta tendencia, promueve el aprendizaje y formación de las personas haciendo, diseñando y fabricando cosas que puedan ser útiles o que sirvan para aprender. Fomenta el trabajo en equipo, la obtención y producción de conocimiento en comunidad y la anulación del individualismo en pro del DIWO (Do It With Others: Házlo con otros).

Desarrolla estudiantes innovadores y todos son capaces de compartir qué, cómo y por qué crean.

VISUAL THINKING

Se define como una técnica metodológica que sirve para organizar y representar pensamientos por medio de dibujos y que colabora en el desarrollo creativo y emocional de los estudiantes.

Con el Visual Thinking, podemos acceder a información concreta, conectarla con otras ideas o conceptos preestablecidos en nuestra mente y lograr la comprensión de estructuras más complejas que de otra forma no sabríamos organizar.

AMCO, SISTEMA DE APRENDIZAJE. LO NUEVO EN COLEGIO SAM

Comprometidos con incrementar constantemente la calidad educativa de sus alumnos, a partir del ciclo 2019-2020, Colegio SAM contará con un aliado estratégico en la educación y desarrollo tanto de maestros como alumnos: AMCO.

AMCO, es una plataforma online que a través de sus contenidos, capacitación y facultamiento, permite a los docentes el acceso a distintos recursos didácticos y lúdicos de última generación, para que en sus clases vea reflejado el mejor aprovechamiento e interés de los chicos y chicas.

Se distingue por formar niños felices que aprenden y se divierten, alcanzando un alto nivel académico que los prepara para competir con los estándares internacionales. También brinda una enseñanza personalizada que responde a sus necesidades particulares y favorece el aprendizaje colaborativo mientras promueve el pensamiento crítico al pensar de maner constructiva.

A su vez, AMCO cuenta con una certificación de inglés "Excellence Certification" que contribuirá a certificar el nivel del idioma inglés de los alumnos, por medio de San Diego University.

¿Te gustaría conocer más sobre Colegio SAM?

No dudes en comunicarte y agendar tu cita para asesorarte y conocer las instalaciones de Colegio SAM:

Teléfono: (669) 985 2288

E-mail: promocion@colegiosam.mx

Sitio Web: http://www.colegiosam.mx

Dirección: Av. Lomas de Mazatlán #222, Fracc. Lomas de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa.