Colonia Miguel Hidalgo y Sindicatura de Costa Rica, los sectores mÃ¡s golpeados por Covid-19 en CuliacÃ¡n

Colonia Miguel Hidalgo y Sindicatura de Costa Rica, los sectores más golpeados por Covid-19 en Culiacán

Estos dos lugares son los más afectados por el virus; de acuerdo a cifras del El Gobierno Federal, en la capital sinaloense se tienen contabilizados 558 casos confirmados y 98 decesos

Antonio Olazábal

La Colonia Miguel Hidalgo y la Sindicatura de Costa Rica son los sectores más golpeados por el Covid-19 en Culiacán, esto de acuerdo a información emitida por el Gobierno del Estado.

La Secretaría de Salud Estatal detalló que la Colonia Miguel Hidalgo tiene 19 casos confirmados y ocho sospechosos, le sigue la Sindicatura de Costa Rica con 15 hechos confirmados y 10 sospechosos, de ahí la Colonia 5 de Mayo con 12 confirmados y siete sospechosos, la Colonia Infonavit Humaya con 11 positivos y 13 sospechosos y el top cinco lo cierra Infonavit Barrancos con 11 casos positivos y nueve sospechosos.

En total la capital sinaloense tiene acumulados 558 casos confirmados, con este número se sitúa en el lugar número cinco de todo el país entre los Municipios; en lo que a decesos se refiere se tienen contabilizados 98, situando a Culiacán en la segunda ciudad (quitando a la Ciudad de México) con más muertes, solo detrás de Tijuana, que tiene reportados 152 defunciones.

En días atrás dos de los sectores mencionados habían sido señalados de no tomar medidas necesarias; en Costa Rica una doctora de la Clínica Número 28 del Instituto Mexicano Social de la Sindicatura de Culiacán denunció que en el nosocomio médico donde labora no habían los insumos para atender a posibles enfermos de Covid-19, además subrayó que veía que la gente del lugar no tomaba precauciones para no contraer el virus.

Otro lugar donde se presentó información detallando que no se estaba haciendo caso a la autoridad fue en Infonavit Barrancos, la Colonia del sur de la ciudad fue señalada por Jesús Estrada Ferreiro debido a que veía que no se tomaban medidas para evitar adquirir el virus, además que había muchas actividades comerciales que no eran de primera necesidad.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en Sinaloa se tienen contabilizados 824 casos positivos de Covid-19, de ellos, Culiacán tiene 558, esto basándose en información de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que el 67.72 de las personas enfermas se concentran en la capital sinaloense.

En lo que a porcentaje de muertes se refiere, en la entidad se tienen reportados 133 defunciones, de las cuales 98 son de Culiacán, por lo que el 73 por ciento de los decesos han sido en la ciudad capital.