Comercializar mariguana con el T-MEC, ventajas y desventajas

La inclusión de la comercialización de cannabis agilizaría el proceso de legalización de la hierba, destacó Tomás Guevara, psicólogo social y experto en violencia

América Armenta

CULIACÁN._ Beneficios como la regulación y entrada de impuestos para el Estado, pero asuntos sin resolver como el uso de otras sustancias ilícitas y la existencia de grupos bélicos, serían temas sobre la mesa al hablar de la comercialización del cannabis, en el marco de la negociación del Tratado Comercial de Norteamérica, sobre todo sería una oportunidad para quitar el estigma sobre la planta y las personas de la sierra sinaloenses, expuso Tomás Guevara, investigador de la Facultad de Psicología de la UAS.

Luego de que un grupo de empresarios, Grupo Promotor de la Industria del Cannabis, GPIC, pidieran al Gobierno de México que comercializara la planta con Estados Unidos y Canadá, para lo cual dijeron estar listos, es importante que un estado como Sinaloa, parte del Triángulo Dorado, conozca implicaciones que esto podría tener.

“Yo pienso que adelantar o acelerar el proceso de legalización, incluso incluirlo en los tratados que se tienen ahora en los intercambios con Estados Unidos y Canadá, va a tener efectos de distintos tipos, tanto positivos como negativos”, comentó al enumerar los puntos a favor y los que no se resuelven con la legalización.

A favor

En los puntos positivos resaltó la economía al regular la producción y la comercialización de la cannabis, que consideró que impactaría positivamente en la agricultura sinaloense y de otros lugares donde se siembre la mariguana.

“Muchos de los grupos que conocemos como narcotraficantes, han estado en espera de que este suceso llegue, se confirme y avance porque esto permitiría transitar de una situación de ilegalidad, a una situación legal y entonces tener un comportamiento conforme a las reglas establecidas en la ley y eso, digamos, le daría formalidad a lo que conocemos como el trasiego de marihuana”, detalló el experto en violencia.

Explicó también que se ganaría en el combate entre los grupos que controlan la producción y comercialización, que se convierta ahora en una competencia comercial que adquiriera otra forma de competencia, que debería excluir la explotación bélica, como cuando se habla de ajustes de cuenta

“Digamos que sería la parte positiva, que habría un control mucho mayor sobre los grupos que comercializan la cannabis y que disminuiría el tipo de confrontación violenta entre los grupos que se dedican a ello”, agregó.

Aunado a esto comentó que el Estado contaría con el ingreso adicional de impuestos que sería beneficioso no solamente en la dimensión federal, sino también estatal y municipal e incluiría un proyecto de los que jamás se han hecho o se han tardado en echar a andar en la parte de la sierra sinaloense, que defina ahora un matiz diferente y se termine con ese prejuicio que existe sobre la gente de la sierra como narcotraficante

“Ese estigma que venimos cargando de la gente de la sierra, eso daría un empujón a esta parte del estado que ha estado tradicionalmente relegado de los programas, de las políticas de apoyo y desarrollo, yo creo que desde esta perspectiva la medida a mí me parece adecuada, me parece incluso conveniente”, manifestó.

En contra

Guevara hizo un recuento de al menos dos cosas que no se sabe cómo se resolverían si se legaliza y se comercializa con la mariguana, que son el control del consumo y la información sobre este para uso personal y la existencia de grupos bélicos.

La primera cuestión la lanzó a modo interrogativa, sobre si habría un aumento en el consumo de la población y concluyó que eso finalmente podría resolverse si se acompaña a las medidas de legalización con programas serios de información para la sociedad y que haya conocimiento pleno, sobre todo de los jóvenes, de cuáles son las desventajas que a la larga podría haber por el consumo, si es que las hay, desde la perspectiva de la salud.

“Lo que me parece que es la parte más negativa, es que por desgracia la cannabis no es la droga que está predominando ahorita en el mercado, en el consumo de la población, ya sea de la sinaloense o de la del país”, expresó.

Guevara expuso que la cocaína y otras drogas sintéticas están sustituyendo el consumo de drogas enervantes y que ante este panorama la legalización de la mariguana resuelve unos aspectos, pero deja volando otros porque lo que le preocupa es que lo que está prohibido, el consumo de enervantes de drogas prohibidas, es el mejor aliciente para mercado negro y es ahí donde están las ganancias de quienes se dedican a esto.

Entonces, abundó, seguir manteniendo la existencia de otras drogas de manera ilícita puede dividir a los grupos de narcotraficantes e incluso puede que haya los que se conviertan ahora en agricultores formales y legales en la comercialización de la mariguana, pero habrá otros que sigan manteniendo su negocio ilícito de la comercialización de drogas prohibidas o ilegales.

“Eso creo que podría ser el problema, que no se va a resolver el problema de la existencia o inexistencia de grupos que se dediquen a la actividades ilícitas, sólo la cannabis, no es el único producto que forma parte del catálogo que ofertan estos grupos hay otras drogas que incluso juegan un papel más importante que la cannabis el problema”, insistió.

Como ejemplo puso el problema de armamentismo en Estados Unidos, si un día al regular deciden que para que no exista la venta de armas cortas, pero sí de armas largas, no se terminaría el problema. Por lo que hizo énfasis en entrar en la discusión de qué otra droga puede ser también legalizada, porque el investigador tiene conocimientos de que ya hay sobre la mesa la discusión sobre la legalización de otras drogas y otras que de plano no van a ser legalizadas.

Cannabis y pandemia

Tomás Guevara hizo énfasis en que habría que pensar que la legalización de la cannabis no solamente está o no depende únicamente de su carácter de consumo personal, sino que se está pensando en términos medicinales fundamentalmente.

Por ejemplo, Guevara relató que se enteró que los investigadores de un laboratorio de la Universidad de Toronto, en Canadá, acaban de anunciar que están casi por concretar un producto basado en la cannabis que atiende problema de coronavirus.

“Ya hay incluso aportaciones de la medicina basado en la cannabis para afrontar esta pandemia que tenemos, quiere decir que por el mal uso que se hace del producto, hemos bloqueado todo ese espectro que esta hierba tiene en términos curativos, hemos bloqueado esa parte por evitar que llegue el consumo sobre todo a los jóvenes”, indicó.