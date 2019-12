SERVICIO SOCIAL

Comienza a fluir ayuda para Stephanie Inda

La joven, de 16 años, vecina del Walamo sigue internada en un hospital privado de Mazatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN .- Dos lectores anónimos hicieron llegar a las instalaciones de Periódico Noroeste donaciones para Stephanie Inda; la joven Reina del Ejido del Walamo que se encuentra internada en una clínica de a Mazatlán por problemas con el diabetes.

Un billete de 500 y un sobre cerrado con dentro les hicieron llegar a Stephanie y su familia, al hacer la entrega la joven, de 16 años, se mostró visualmente mejorada, sentada en uno de los sillones de la clínica y comiendo un plato de fruta sin ayuda de enfermeras o familiares.

Ni Stephanie, ni su familia, sabían que padecía de diabetes, hasta que hace dos semanas comenzó a sentirse mal, lo que la llevó al hospital regional de su comunidad, al no tener el regla su Seguro Social que le otorga la UAS tuvo que recurrir a una clínica privada en Mazatlán donde gastó al rededor de 80 mil pesos, ahora, se encuentra en otra conocida del sector de la Marina donde aún no saben cual será el monto total de la cuenta.

“Ahorita me acaba de llegar un mensaje que la UAS de Concordia acaba de hacer una donación para mi. Con la ayuda de todos he podido salir adelante”, dijo Stephanie Inda, que no podía esforzarse mucho al hablar pues se le lastimó la garganta al estar entubada cuando estuvo en coma diabético.

Stephanie podría se dada de alta este fin de semana, aunque aún está en valoración. El doctor Olvera, quien la atiende, adelantó que tendrá que cambiar radicalmente su dieta alimenticia, así como cuidados, incluso la enseñarán a ponerse sola las unidades de insulina, en caso de ser necesarios, para evitar que se vuelva a ver envuelta en un lucha entre la vida y la muerte.

Necesita ayuda

Stephanie sigue necesitando ayuda económica para solventar los gastos médicos que quedan del procedimiento médico que le salvó la vida.