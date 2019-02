ComitÃ© de ParticipaciÃ³n Ciudadana del SLA rinde primer informe de resultados

Comité de Participación Ciudadana del SLA rinde primer informe de resultados

Los integrantes del CPC del Sistema Local Anticorrupción de Sinaloa compartieron las acciones que emprendieron y los resultados obtenidos en sus primeros meses de trabajo

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción de Sinaloa se reunieron con organismos sociales, empresariales y académicos, con el fin de escuchar sus observaciones sobre el trabajo realizado por dicho Comité durante sus primeros seis meses de trabajo.

Francisco Manuel Mojica López, presidente del Comité, comparte que estos primeros meses han sido primordialmente para sentar las bases del Sistema.

“El Comité de Participación Ciudadana, en un primera fase, se ha encargado de la implementación y la arquitectura del Sistema. Por Ley, teníamos término para cumplir ciertas actividades, como lo eran la instalación del Comité Coordinador, la presentación de la terna para Secretario Técnico, y el manejo del presupuesto de la gestión”, asegura.

“Además, (nos enfocamos) a proporcionar la capacitación a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos en particular, para que conocieran de qué se trata el Sistema. Esos son las principales actividades en las que nos hemos estado enfocando”, explica.

Asimismo, comparte que hoy en día están enfocados en hacer más vínculos con la ciudadanía que quiere aportar al combate a la corrupción.

“En estos momentos, estamos focalizados en la vinculación con la sociedad civil, con las instituciones académicas y con los organismos empresariales. Y por otra parte, en la apertura con los particulares hacia el CPC para dar asesoría o seguimiento de alguna denuncia sobre un acto de corrupción”, comenta.

Por su parte, Enrique Hubbard Urrea, también integrante del Comité, asegura que están trabajando muy de cerca con el Congreso del Estado para impulsar nuevas Leyes en el tema anticorrupción.

“La relación del CPC también se extiende al Congreso. Es decir, hay por lo menos tres aspectos de legislación que tenemos que estar viendo; hay iniciativas de las que estar pendientes, que de hecho están congeladas y no han avanzado; hay iniciativas preparándose para ser presentadas; y hay propuestas que ni siquiera llegan a iniciativa todavía. Y en eso estamos trabajando”, expresa.

“Ya tuvimos el acercamiento, ya tuvimos las entrevistas, tanto con la Presidenta de la Jucopo como con el Secretario General, y sobretodo con la presidencia y la Comisión completa de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, con quienes hemos estado trabajando estos asuntos”.

Comparte que las iniciativas planteadas son de diversa naturaleza, pasando desde la temática de archivos hasta asuntos de obras públicas.

“Las dos iniciativas que ya están ahí, y que no han avanzado, son la de Archivos, y hay una Ley General de Archivos pero no hay Ley estatal; y segundo, una iniciativa de Ley sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, que también se quedó allí y no ha avanzado”, afirma.

“Tenemos propuesta ya de reforma a la propia Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. De hecho hay más de una por ahí. Y hay una iniciativa muy avanzada ya sobre reformas a la Ley de Obra Pública. Esta es importantísima y está bastante, bastante avanzada y estamos trabajando junto con las organizaciones que la están promoviendo”.

“Y una que no tiene iniciativa todavía, pero que en lo particular a mí es muy importante mencionarla, es la posibilidad de que hubiera una Ley de un servicio civil y profesional de carrera. Porque esto va a permitir también prevenir los asuntos de corrupción en el momento en que la estructura de cada una de las dependencias ya no sea toda de naturaleza de 'deuda política' o de 'componenda partidaria', sino que haya gente de carrera, gente profesional, que no tengan temor a que los despidan si se niegan a firmar algún documento o aprobar algún trámite”, declara.