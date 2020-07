Comité Olímpico Internacional se disculpa y borra polémico tuit sobre los Juegos de Berlín 1936

GINEBRA._ El Comité Olímpico Internacional (COI) ofreció disculpas el viernes y borró un mensaje de Twitter que algunos consideraron que celebraba que la Alemania nazi haya realizado los Juegos Olímpicos de 1936.

Al sumarse a una cadena de mensajes el jueves, un año antes de que el pebetero olímpico sea encendido para los postergados Juegos Olímpicos de Tokio, el COI usó su cuenta oficial para tuitear un video sobre el primer relevo de la antorcha ingresando al estadio en Berlín.

“Ofrecemos disculpas para quienes se hayan sentidos ofendidos por la cinta de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936”, escribió el COI el viernes.

“Hemos eliminado esta cinta, que formaba parte de la serie de videos que difunden el mensaje de unidad y solidaridad, de la cuenta @Olympics en Twitter”.

We apologise to those who feel offended by the film of the Olympic Games Berlin 1936. We have deleted this film, which was part of the series of films featuring the message of unity and solidarity, from the @Olympics Twitter account. (8/8)