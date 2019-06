Â¿CÃ³mo evaluarÃ¡n a los niÃ±os en la nueva estrategia de la SEPyC?

¿Cómo evaluarán a los niños en la nueva estrategia de la SEPyC?

La estrategia Primero de primaria es muy tarde que implementará la Secretaría de Educación Pública y Cultura busca medir el nivel de desarrollo de los menores aplicando la Cédula de Desarrollo Infantil con el fin de generar estadísticas sobre el nivel de desarrollo de los niños en Sinaloa

Karen Bravo

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura presentó la estrategia “Primero de primaria es muy tarde” con el que pretende medir el nivel de desarrollo de los niños en Sinaloa. Esta prueba será aplicada a través de la Cédula de Desarrollo Infantil creada por Antonio Rizzoli Córdoba, experto en neurología pediátrica.

La Cedi es una herramienta complementaria a la EDI, que es la Evaluación de Desarrollo Infantil que aplica la Secretaría de Salud, tienen las mismas preguntas pero la calificación y el objetivo es distinto. La EDI está diseñada para detectar problemas en los menores y la Cedi para medir el nivel el desarrollo, explicó a Noroeste Antonio Rizzoli Córdoba.

“No es tamizaje, no es un etiquetamiento lo que se busca es que el niño no está haciendo todo lo que le corresponde para su edad en los grupos y educación se va a comprometer a hacer lo que pueda y explicar a los papás qué se puede hacer”, explicó.

Cada Cedi contiene de 12 a 15 preguntas y están clasificadas en 14 grupos de edad. Las preguntas son de acuerdo a las actividades que realizan los menores y serán aplicadas por los docentes a lo largo de una semana.

“Son por ejemplo, ¿el niño puede dar una marometa? Entonces el objetivo es buscar como parte de las actividades que se realizan pedirles a los niños vamos a hacer una dinámica, vamos a tirarnos una marometa y ver si los niños están haciendo o no las cosas”, detalló Rizzoli Córdoba.

A partir de la observación es como los maestros marcarán si los menores hacen una actividad o no, en caso de que el niño no la haga en grupo, el docente lo pedirá individualmente.

“Para ello se aplica por ejemplo, tres preguntas motoras, si el niño no hace alguna de esas preguntas entonces se aplican las del grupo anterior y otras hasta lograr que el niño haga todas las preguntas que correspondan para un grupo de edad”, explicó.

El resultado de las Cedi va a expresar un porcentaje, lo que buscan las autoridades es que los niños hagan el 100 por ciento de lo que les corresponde según su grupo de edad.

Una vez realizada la evaluación los maestros propondrán actividades para favorecer las áreas en donde los niños salgan con resultados más bajos pero también buscarán que se involucre la familia.

“Al momento de darle los resultados al papá o a la mamá, se le va a entregar una hojita donde la maestra diga ‘mira yo lo veo así y voy a hacer eso, ¿tú cómo lo ves? Mamá o papá y qué vas a hacer tú’ y ya se firma, se forma un compromiso con la familia, porque el objetivo es empoderar a la familia”, comentó el especialista.

Con base en los resultados de cada menor, serán canalizados al sector salud para evaluar que estén bien.

“No porque tenga un problema, sino eso es algo que debe de ser muy intuitivo, es para ver que todo esté bien”, aclaró Rizzoli.

De acuerdo con las Evaluación de Desarrollo Infantil que aplica la Secretaría de Salud, los principales problemas de los niños es en lenguaje y conocimiento.

A los dos años de edad los menores no estructuran oraciones adecuadamente, y a los cuatro años de edad los niños desconocen algunas cosas, detalló el especialista.

“Que los niños no saben los colores, que no reconocen las letras, no saben algunos números entre otras cosas”, explicó.