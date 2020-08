Cómo Jacobo Bazbaz Sacal e InterProtecciones están lidiando con los automóviles de conducción automatizada

Conoce cuán preparada se encuentra la industria de seguros para lidiar con la problemática de la conducción autónoma.

Noroeste / Redacción

28/08/2020 | 11:25 AM

Con el asesoramiento del especialista en seguros realizamos una introducción a algunas de las problemáticas que la inserción de la Inteligencia artificial en el manejo de los automóviles plantea para el presente, y futuro a corto plazo.

En México, según las estadísticas oficiales se producen aproximadamente 21.000 fallecimientos por año a causa de accidentes viales, y se reportan 470.000 accidentes de tránsito. Nuestro país se encuentre entre los 10 países con mayores números en esta triste estadística.

A nivel mundial, la cifra de fatalidades anuales alcanza el 1.200.000. Para tomar dimensión, es superior a las víctimas del coronavirus, al menos hasta fines de agosto de 2020. ¿Las causas? El 80% se debe a una conducta equivocada de los conductores. Es por ello que tanto empresas como gobiernos estimulan el uso de la conducción autónoma, basada en algoritmos, sensores, machine learning e inteligencia artificial. Cuando se habla de machine learning, se hace referencia al aprendizaje automatizado a través de máquinas o algoritmos.

Uno de los ejemplos más impresionantes de machine learning, es Alpha Zero de Google, que aprendió a jugar ajedrez sin intervención ni entrenamiento humano en solo 4 horas, y alcanzó en 24 horas un juego sobrehumano, venciendo además a la computadora que hasta ese momento era la campeona de ajedrez, historia que ayuda a comprender el poder de esta rama de la ciencias de la computación.

Volviendo a los accidentes viales, es fundamental tener en cuenta que los programas informáticos no se quedan dormidos, no se emborrachan, no decaen sus reflejos después de varias horas de manejo, ni se distraen hablando por celular, riendo o peleando.

Pero el escenario aún no es tan idílico aún, y la industria del manejo autónomo sigue creciendo, pero aún es frágil, y suele tener fallas, como los diferentes accidentes fatales sucedidos en vehículos Tesla.

La pregunta que se realiza Jacobo Bazbaz Sacal, Directivo de Inter Protecciones, empresa líder de seguros en México, es cuán preparada se encuentra la industria de seguros para lidiar con la problemática de la conducción autónoma. La realidad es que la normativa y los procedimientos están siendo más lentos que los avances vertiginosos de la industria.

Respecto a las legislaciones vigente, los países que han reglamentado este tipo de conducción destacan que los conductores no quedan exentos de responsabilidades, se debe poder desactivar el sistema y pasarlo a manual en cualquier momento, además de contar un sistema similar a las cajas negras de la industria aeronáutica, para establecer las causas de los accidentes.

Seguro específico para Inteligencia Artificial/Machine Learning

Jacobo Bazbaz Sacal explica la necesidad de contar con un seguro específico para situaciones o accidentes que involucren la inteligencia artificial, y el machine learning, ya que las soluciones actuales de seguros cibernéticos no cubren totalmente el total de las situaciones posibles que pueden acontecer. A continuación detallaremos algunas de ellas.

“El futuro en nuestra industria, será un híbrido entre el seguro de software tradicional, seguro de transporte y seguro de Machine Learning. Y solo las compañías más previsoras, podrán evitar problemas de algo que ya no es el futuro, sino el presente.” explica Jacobo Bazbaz Sacal, directivo de Inter Protecciones.

La Seguridad, y el riesgo de ataques informáticos

Los posibles ataques cibernéticos es un tema fundamental a tener en cuenta.

Si un hacker vulnera información financiera, podría ser catastrófico para una empresa. O si encuentra fallas de seguridad en redes sociales, como ha ocurrido en Facebook o en Twitter, se compromete la seguridad de los usuarios y cae el precio de las acciones ¿Pero qué sucede cuándo un espía informático toma el control de un automóvil, o de un conjunto de ellos? ¿Quién es el responsable de un posible accidente? ¿El conductor? ¿El fabricante de autos? ¿La empresa que avaló la seguridad informática?

Por otro lado, ¿sería posible atentar contra la vida de una persona tomando el control del vehículo?

¡Inclusive puede ser más sencillo de lo que parece! Un reciente estudio de la Universidad Ben Gurión, - relata el especialista en seguros Jacobo Bazbaz Sacal - mostró cómo era posible engañar a los algoritmos de conducción autónoma de Tesla, Mazda, Renault y Honda, proyectando imágenes sobre la carretera, que eran tenidos en cuenta como obstáculos reales confundiendo al software de conducción.

Es decir, no fueron errores de programación ni un intento de hackeo, sino simplemente un fallo de los detectores de objetos a partir de una “trampa humana”.

Problemas filosóficos de la conducción automatizada

La conducción autónoma de vehículos plantea además problemas de índole filosófico, que tarde o temprano deberán ser abordados.

El best Seller Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el Siglo XXI - explica Jacobo Bazbaz Sacal - introduce las posibles problemáticas éticas que la implementación de la inteligencia artificial en la conducción de vehículo traerá aparejada.

En una situación hipotética, el autor plantea que un algoritmo está a punto de atropellar a dos niños, y la única alternativa es realizar una maniobra con 70% de posibilidad de accidente fatal para el propietario del automóvil. ¿Qué debería realizar el algoritmo? ¿Salvar a los niños a riesgos de la vida del dueño del vehículo? ¿Priorizar al propietario frente a otras vidas?

Harari relata que en al año 2015 se realizó un estudio científico, donde se planteaba esta disquisición filosófica a diferentes personas, que en su mayoría opinaron que el algoritmo debía preservar la vida de los chicos.

Luego, cuando se les consultó si comprarían un automóvil que sacrificaría la vida de su dueño en pos de un bien mayor, la respuesta abrumadora fue “no”. El historiador, un poco en broma, y tal vez no tanto, explica que en el menú de configuración del futuro Tesla existirá una configuración de nivel de altruismo y nivel de egoísmo, para terminar preguntándose si el estado debería regular el mercado e involucrarse en los aspectos éticos de los algoritmos.

La conducción autónoma ya no es ciencia ficción , concluye Jacobo Bazbaz Sacal. Cuanto antes se deben plantar las discusiones, y se deben comenzar a ofrecer seguros que analicen el escenario completo, ya que la industria y la inteligencia artificial continúa avanzando a pasos agigantados.

