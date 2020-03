Â¿CÃ³mo puedo ser machista si mi madre fue mujer, si amo a mi mujer y a mis hijas?: Estrada Ferreiro

¿Cómo puedo ser machista si mi madre fue mujer, si amo a mi mujer y a mis hijas?: Estrada Ferreiro

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el Alcalde de Culiacán emitió un mensaje felicitando a las féminas de Culiacán, afirmó que siempre seguirá defendiendo lo que es para él la auténtica equidad de género

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- En un mensaje emitido por el área de comunicación del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro expresó unas palabras felicitando a todas las mujeres de la capital del Estado por el Día Internacional de la Mujer, en él, enfatizaba que cómo él iba a ser machista, cuando tuvo una madre, una esposa e hijas a las cuales ama.

El Alcalde de Culiacán expresó en el mensaje la importancia de la mujer en la vida y sociedad. La calificó como el principal motor en la educación de los niños y niñas del país.

"No puedo ser feminista, pues, ¿cómo podría ser machista, y no reconocer y valorar la calidad humana de la mujer en general? si mi madre fue mujer; si mi esposa es mujer; y si tengo hijas mujeres a las que amo con todo mi ser; ¿cómo no podría valorar a la mujer por su capacidad intelectual y de trabajo físico?", cuestionó.

"Si he constatado que es la principal educadora de nuestros hijos, de nuestros nietos, y en general de la niñez, y si además un día fuimos amamantados y educados por ella porque también fuimos niños", subrayó.

El primer Edil explicó que a la mujer hoy en día se le está utilizando con pretensiones políticas y opinó negativamente de la couta de género, puntualizando que las mujeres por sus capacidades sin problemas podrían ocupar más puestos en la función pública que los hombres.

"Se ha tenido que recurrir al cinismo de la autoridad para promover un fingido tono festivo de un 08 de marzo al que arribamos en acumuladas condiciones de desigualdad, y un claro conflicto entre géneros, utilizando a la mujer como moneda de cambio para pretensiones políticas, cuando en la realidad han sido discriminadas por diferentes causas, en especial a las luchadoras sociales y activistas", detalló.

"¿Ustedes creen que el 50 por ciento de las candidaturas, o el 50 por ciento de los puestos públicos o privados para hombres y mujeres significa equidad de género? ¿Como mujeres creen ustedes que el 50 por ciento es su máxima capacidad? ¿Por qué pretenden limitarlas?", cuestionó.

Estrada Ferreiro llamó a la ciudadanía a buscar una verdadera equidad de género, la cual no permite que las masas sean manipulables para fines políticos.

"Concluyo diciendo, que para lograr la equidad de género en forma auténtica y justa, el camino correcto es el de la educación para poder transitar con libertad hacia la superación personal y como sociedad, camino que hoy los poderes fácticos en nuestro país han tratado de cancelarnos para que sigamos siendo objeto de manipulación, administrando la pobreza y la ignorancia".