¿Cómo regresará Palpatine a The Rise of Skywalker, la próxima cinta de Star Wars? Aquí las teorías

El regreso del villano, personaje que no aparecía en la saga desde La venganza de los Sith, engarza perfectamente con el título del filme, The Rise of Skywalker

Sinembargo.MX

17/04/2019 | 11:24 AM

Madrid (SinEmbargo).- Star Wars ha sorprendido a propios y extraños con el tráiler de The Rise of Skywalker. No por el título, ni siquiera por el contenido del adelanto en sí, sino por la risa final que se oye en el adelanto y, especialmente, por lo ocurrido después en la Star Wars Celebration cuando Ian McDiarmid, el actor que dio vida al Emperador Palpatine, apareció en el escenario, de acuerdo con la agencia Europa Press. ¿Cómo regresará el célebre personaje? Hay varias posibilidades, puede haya sobrevivido a lo ocurrido en Los últimos Jedi o puede que, como ya ocurría en anteriores películas de Star Wars, su presencia se limite a flashbacks. Otra posibilidad es que el sith, al igual que han hecho maestros jedi como Obi-Wan Kenobi, Yoda o ahora Luke Skywalker haya aprendido a proyectar su conciencia como fantasma de la Fuerza, de su Lado Oscuro, en este caso. Sea como fuere, el regreso del villano, personaje que no aparecía en la saga desde La venganza de los Sith, engarza perfectamente con el título del filme, The Rise of Skywalker, especialmente si tenemos en cuenta la gran revelación que, a través de sus cómics de Marvel -que hay que recordar son canon- realizó la saga. Y es que el pasado mes de diciembre confirmó una de las grandes teorías sobre el origen de Anakin Skywalker revelando que Darth Sidious, el hombre conocido públicamente como Sheev Palpatine y que más tarde llegaría a ser tirano Emperador del Imperio Galático, era en realidad su padre. Hay otras teorías que apuntan a que el título tiene que ver con los verdaderos padres de Rey, que no son en realidad unos simples chatarreros como se dijo en Los últimos jedi. Otra posibilidad es que sea Ben Solo (alias Kylo Ren), que recordemos es hijo de Leia y por tanto también un Skywalker, quien se alce de nuevo contra el Emperador. Para confirmar estas y otras teorías habrá que esperar hasta el 20 de diciembre, fecha de estreno de Star Wars: The Rise of Skywaler, el filme dirigido por J.J. Abrams. #star war

