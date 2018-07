Cómo saber el peso de mi maleta de mano sin báscula - Noroeste

VACACIONES

Cómo saber el peso de mi maleta de mano sin báscula

Las mejores maletas rígidas están hechas en ABS, Polipropileno, Policarbonato y PET

Noroeste / Redacción

Sabiendo el peso máximo del equipaje de mano, llega el momento de ponerte manos a la obra y empezar a llenar tu maleta con todo lo que has preparado en la lista previa, pero… “¿y cuál es el peso de mi maleta? “¿Me pasaré o no me pasaré?” “¿Puedo meter algo más?” Ajusta al máximo tanto la capacidad de tu maleta como su peso. No tener una báscula ¡no es un problema! Con estas apps podrás conocer el peso de tu maleta de mano sin tener que pesarla.

Maleta de viaje

Lo mejor de esta aplicación es que gracias a sus 640 objetos clasificados y a las 14 categorías de producto puedes organizar tu maleta y saber qué debes sacar para ajustar el peso de tu maleta de mano al permitido por la compañía aérea con la que vuelas.

PackPoint

¿No paras de viajar? Esta app será tu organizador personal. Dependiendo del tiempo y del lugar de destino, te ayudará a saber qué debes meter en tu equipaje mientras te informa del peso máximo del equipaje de mano que puedes llevar para no tener ningún susto.

LuggageChecklist

¿No tienes claro si llevarte una cosa u otra? Con esta app puedes planificarte una lista y predefinirla por tipo de viaje. Y lo mejor es que te calculará el peso de la maleta de mano según los objetos que elijas (ropa, zapatos…).

Las maletas de cabina más ligeras

Tan importante es conocer el peso de la maleta de mano cuando está llena, como cuando está vacía. Y es que según el tipo de maleta que elijas podrás meter más o menos cosas. Pongamos un ejemplo, si la maleta que tienes o que vas a comprar pesa vacía 3kg y el peso máximo del equipaje de mano que te permite llevar la aerolínea es de 7kg, tan solo podrás guardar 4kg de equipaje. Si tienes en cuenta que tienes que llevar zapatos, ropa, neceser y alguna chaqueta, se queda un poco limitado, ¿verdad?

Así, existen maletas ligeras tanto rígidas como blandas. Y aquí entra en juego el material. Las maletas blandas suelen ser menos pesadas por naturaleza, pero si hablamos de maletas de carcasa dura no es tan fácil.

El policarbonato y el Pet son los materiales más ligeros, mientras que el ABS depende exclusivamente de la densidad utilizada para la fabricación del tolley y el polipropileno se posiciona como el más pesado.

Si quieres saber más, aquí te decimos cuáles son las mejores maletas rígidas.

Quizás a primera vista te parezcan iguales; mismo color, similares características, idéntico tamaño… pero hay una cosa que las distingue: ¡el material! Y es que no todas las maletas rígidas están fabricadas con el mismo material -aunque lo parezca- y cada una tiene sus ventajas. Por eso es importante que sepas qué buscas para acertar en la decisión sobre qué maleta comprar.

Normalmente las mejores maletas rígidas están hechas en ABS, Polipropileno, Policarbonato y como novedad en Pet. Y ahora te estarás preguntando “cuál es mejor o en qué se diferencian”.

El ABS es el material más utilizado en las maletas de viaje rígidas. Quizás sea por su resistencia y robustez, ya que sin duda aguanta muy bien los impactos evitando las ralladuras. Además es sin duda, el material que cuenta con la mejor relación calidad-precio. Eso sí, no todas son ligeras. El peso dependerá exclusivamente de la densidad utilizada para la fabricación del tolley.

El Polipropileno es de los cuatro el material más duro y resistente, y eso se ve reflejado también en el peso de las maletas fabricadas con este material. Sí, como segura que ya habrás adivinado, su mayor hándicap es su peso.

Aunque es cierto que las últimas innovaciones han conseguido que las mejores maletas rígidas diseñadas en polipropileno sean más ligeras. Así, si eliges una maleta de polipropileno combinarás seguridad, corpulencia y hasta ligereza.

El policarbonato es la elegancia personificada. Las maletas de policarbonato son flexibles y ligeras, sin dejar de lado la resistencia a los golpes. Una característica fundamental en las maletas rígidas. Y en cuanto a las ralladuras, tranquilo, su acabado brillante hace que, generalmente, resistan a esos pequeños rasguños.

Y no, no nos olvidamos del Pet. Ese material desconocido en las maletas pero que sin duda se ha puesto muy de moda. Y es que reúne las mejores características de todos los materiales nombrados antes. Es seguro, no tóxico, de acabado brillante, resistente a los impactos, ligero, flexible y… ¡100% reciclable! Comparado con otros materiales plásticos, el Pet tiene un equilibrio ecológico muy superior propio de las mejores maletas rígidas.